Con la música a otra parte

Eso es lo que ha conseguido el tripartito de izquierdas los siete años que lleva gobernando y manipulando la Banda Municipal de Música. Politizándola, la ha apartado de sus verdaderas funciones hasta convertirla en casi una Banda Fantasma. Lo único visible y notorio han sido los ceses y nombramientos de los sucesivos directores, porque para el equipo de Gobierno la batuta parece ser más que un palillo para dirigir una obra. En Ciudadanos llevamos todo este tiempo denunciando el totalitarismo con el que se actúa en la Banda, puede sonar a demagogia barata, pero no. Lo último que pedimos hace dos meses fue revisar la compatibilidad funcionarial del director en funciones, ya que estaba ejerciendo de interino en dos administraciones públicas incurriendo en una falta muy grave según la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de les administraciones públicas. Y hoy se sabe de nuestra razón.

Incompatibilidad

Avisamos para evitar una sanción administrativa al Ayuntamiento como tantas otras, pero aquí no nos hicieron caso hasta ahora. Ahora que existen denuncias de por medio, que la Conselleria de Educación y Cultura ha dicho que se ha incurrido en una incompatibilidad… el Fadrell todavía da cinco días para tomar una decisión. Cuando lo que hay que hacer es ser diligente, no cómplice de una falta, abrir expediente disciplinario y solicitar que devuelva el dinero indebidamente cobrado estos meses en el ejercicio de sus funciones.

En política, no me cansaré de decirlo, o se pide permiso o se pide perdón. Y lamentablemente el Fadrell no hace ninguna de las dos cosas. Impone, no gobierna. Ordena de forma autoritaria sin pensar en las consecuencias y nos hacen creer a todos que son víctimas de su gestión.

Pero sabemos que un equipo que no se sostiene no puede diseñar una ciudad sostenible, un tripartito que no progresa no puede hacer que su ciudad sea progresista y un Gobierno que silencia a su Banda para que no suene, no es más que una banda en peligro de extinción. En un año, los castellonenses los mandarán con la música a otra parte. Perque fer com fan no és pecat.

Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castellón