La porta d’Espadà

Artana, xicotet municipi situat a la Plana Baixa, és considerada la porta d’entrada a la Serra d’Espadà. Un enclavament privilegiat que ens brinda, de forma natural, un immens patrimoni natural, mediambiental, etnològic, cultural, turístic i gastronòmic entre d’altres. A banda, la seua gent, les seues associacions i els seus comerços fan d’Artana un poble viu, un poble ple de cultura, de música i d’esport. I aquesta simbiosi ofereix a qui ens visita un meravellós record del nostre municipi, convertint-se en dignes ambaixadors de les nostres bondats.

Correspon als representants públics, a aquells que ens governen, cuidar i potenciar els recursos de què es disposen. Han de promoure polítiques actives de promoció i difusió dels recursos. I és ací, on els governants del Partit Popular a l’ajuntament d’Artana suspenen any darrere any. Treballar sense tindre una planificació a llarg termini, no és operatiu. Treballar sense saber en què vols convertir el teu poble, et du a l’immobilisme. Aquesta mala gestió ens du a no avançar com a poble. És el treball desinteressat de les associacions i de persones particulars les que donen llum i vida al poble. És el Partit Popular el que manté a Artana en l’obscurantisme, mentre els nostres pobles veïns avancen en serveis, en cultura, en turisme. Avancen en millorar la vida de la ciutadania. Avancen en millorar el seu poble.

Política útil

Artana continua igual malgrat la quantitat de diners que s’estan rebent de les administracions públiques. Tant la Diputació Provincial com la Generalitat Valenciana han dotat a la nostra població, mitjançant els Fons de Cooperació, d’uns diners per a gastar en el que es considere més oportú, a discreció de cada ajuntament. Ahí tenen l’oportunitat de fer política útil. Aquest any 2022 es rebran més de 148.000 euros només d’aquest fons. Des d’ací els demane que donen llum al nostre poble, que apliquen polítiques útils que aporten qualitat i benestar als artanencs i a les artanenques.

A Artana sols ha avançat la butxaca del senyor alcalde. Sabem de la seua predilecció per enyorar temps passats. Però Artana ni vol ni deu tornar enrere. Artana necessita avançar. I les polítiques anquilosades del PP són un obstacle per fer d’Artana un poble pròsper, un poble punter a la Plana Baixa.

Secretària general del PSPV-PSOE d’Artana