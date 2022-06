Almassora participativa

La participació ciutadana forma part ja d’una nova concepció de la vida institucional. Igual que l’eficiència energètica o el desenvolupament d’un urbanisme sense barreres arquitectòniques, l’agenda municipal no s’entén en l’actualitat sense obrir projectes, decisions, a l’opinió de la ciutadania. Exemple d’una nova cultura democràtica que creix i que poc a poc va implantant-se en la vida diaria de les persones, els pressupostos participatius de 2023 han rebut vora un centenar de propostes.

Comença ara un temps d’anàlisi dels suggeriments per tal de comprovar quins són factibles i establir el llistat definitiu per a la votació final. Així, la ciutadania d’Almassora decidirà el destí de 160.000 euros del pressupost municipal de 2023. Ara ho considerem part indiscutible de la gestió econòmica a la nostra població, però normalitzar la participació no és un fet corrent: el primer pressupost participatiu d’Almassora es va activar l’any 2015.

Des d’aleshores fins ara l’administració local ha obert portes per a trencar la distància amb la ciutadania i ja forma part de l’agenda el Dia del Veí al despatx d’Alcaldia, el Dia del Veí al Barri per a visitar tots els districtes i informar-los de projectes que volem posar en marxa i rebre peticions, nous canals de comunicació on informem de l’agenda municipal i un calendari d’oci i activitats que no deixa espai per cobrir.

Declaració d’intencions

El pressupost de 2022 ja va ser una declaració d’intencions amb més del 85% dels fons per als barris i, de fet, la pràctica totalitat dels districtes estan o estaran en obres enguany. El temps de decidir per ells ha acabat. Les reunions obertes són un fet habitual per tal d’explicar quins projectes milloraran la vida al seu barri perquè l’Almassora del futur la construïm entre tots i totes.

I així també aquest estiu, que tornarà a ser de bandera blava, nous espais s’obrin a l’activitat, com ara l’embarcador de Santa Quitèria, que oferirà cursos de piragüisme per tal de descobrir un riu Millars diferent. És una proposta que atenem com tantes que suposen deixar enrere lo de siempre per avançar cap a la nova Almassora, la que volem les persones que habitem ací. El Festival 0,0 de les festes de Santa Quitèria per a menors d’edat o el bus de la festa són exemples d’èxit. Gràcies per fer-nos arribar les propostes. La participació ciutadana ha arribat per a quedar-se.

Alcaldessa d’Almassora