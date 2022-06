Un compromís turístic

S’acosta la nit més llarga de l’any i amb ella, la màgia de l’estiu. Prompte Alcossebre estarà repleta de turistes i s’omplirà de vida. La maquinària turística del nostre poble, que és l’hostaleria, els comerços, serveis i activitats d’oci, està en marxa i preparada per a rebre als turistes pospandèmia.

Arriba Sant Joan i per a les persones que vivim i treballem ací, autònomes amb xicotet negoci turístic, se’ns acaba la vida social, familiar i de qualsevol mena. No ens queixem, és la nostra opció, i des de Compromís per Alcalà i Alcossebre sabem el dur que pot arribar a ser, així que enviem un missatge d’ànim a cadascun dels engranatges d’aqueixa maquinària turística, perquè superarem amb nota l’estiu, i arribarà octubre, i tornarem als nostres passejos i a veure’ns en els bars.

Esforç i implicació

Som una destinació turística consolidada i ho som gràcies al nostre esforç i a la nostra implicació en el poble. Espere, sincerament, que l’equip de govern haja fet els deures i que no vinguen episodis de contaminació que obliguen a tancar la platja de les Fonts, com ja ha passat tantes vegades, que el nou carril bici del passeig no provoque cap accident, i que trobem, per fi, la nova ubicació per a la tan demandada platja canina que ja porta un any a esperes.

No obstant això, enguany hem de felicitar-nos, perquè Alcalà de Xivert estrena Pla Estratègic de Turisme i Pla de Sostenibilitat Turística en Destí, la qual cosa segur suposarà un salt qualitatiu com a destinació turística. Enhorabona!

Compromís per Alcalà-Alcossebre