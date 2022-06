Si em lligen amb regularitat sabran que no és la primera vegada que parle de El dia de... I ací poden ficar el dia de planxar, el dia del pingüí o com serà, aquest diumenge 5 de juny, el dia del medi ambient. Tenim més dies de que sants porta el santoral. Dies que fiquem al calendari per intentar cridar l’atenció, reivindicar, festejar, posar en valor i segurament prendre consciència, o tal volta descarregar-la, sobre diferents aspectes de la nostra vida i el nostre entorn.

La quantitat de dies que tenim per reivindicar alguna cosa pot semblar una banalització del tema però, per desgràcia, massa vegades aquests tocs d’atenció són més que necessaris. La gent tendim a obviar els problemes i dificultats, a banda que molts dirigents irresponsables, sols per assolir el poder, no han tingut cap problema en infantilitzar-nos, com si no ens haguérem de preocupar i ocupar de res, que ells ja s’encarregarien i «papá Estado lo soluciona».

Per ficar un exemple, la setmana passada, en una reunió amb educadors ambientals de Castelló, m’explicaven com una persona que s’havia arrimat per aconseguir el contenidor marró i donar el salt a separar el residu orgànic de la seua casa no podia creure, i no sabia, que més del 60% del fem que llancem al contenidor verd de tota la vida, acaba soterrat en un abocador, baix terra, per anys i anys. Aquesta persona no tenia consciència de que la nostra ciutat, en dos anys, soterra tant de fem que podríem omplir l’estadi Castàlia, i al cap de dos anys, un altre, i després un altre i un altre... Algú l’ha fet creure que, com no veu el fem, ha desaparegut, però no.

Situació terrible

Massa vegades, quan hem parlat de medi ambient, hem dirigit la mirada a part bucòlica, la de la fauna i la flora, a paisatges verds, cels blaus i rius que corren plens d’aigua. Però la relació de l’ésser humà i de la nostra civilització amb la natura és molt més complexa. Del nostre medi extraiem no sols materials per la producció industrial, o petroli per moure tota la nostra economia, sinó aliments per viure. I clar no sols està el que traiem, sinó el que tornem, i ací el suspens de la nostra manera de viure és més que generalitzat i ens fique en una situació terrible. Doncs la nostra civilització va tenir el dubtós honor de canviar el clima del planeta pels pròxims segles, amb unes conseqüències desastroses, sinó fem un gir de 180 graus.

El 12 de maig, l’Estat espanyol havia consumit tots els recursos que pot generar en un any. El planeta és finit i pensar que algú inventarà alguna cosa que ens salvarà és senzillament naïf.

Per això polítiques com les que fem Compromís des de les institucions, en educació ambiental, economia circular, agro-compostatge, transició energètica cap a renovables i moltes més, són tant i tant necessàries. Urgents i que s’han d’incrementar, perquè en joc no està el nostre futur, sinó un present del que ja no podem defugir, i que ens obliga a actuar.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló