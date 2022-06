El problema es anunciar y no cumplir

Querid@ lector/@, en política hay situaciones impropias y criticables, sin duda alguna, que por desgracia y mande quien mande, todos, unos y otros, las han cometido o realizado alguna vez. Lo que pasa es que, con ellas, suele aparecer algún tiffosi o hooligan partidista que solo las advierte y se siente escandalizado por el bien de la política en democracia... cuando las hace o las comete el otro, el partido del adversario político.

Razón que viene a cuento y la expongo en este rincón, porque existe quien me ha amargado el almuerzo acusando y renegando porque el Gobierno de España ha aprobado y presentado un plan de empleo para Andalucía en vísperas de la próxima campaña electoral. Acción esta que, no solo no me ha parecido extraña sino que me ha recordado las veces que, legislatura tras legislatura o campaña electoral tras campaña electoral, el gobierno de turno, repito, de unos y de otros, mandaba a un alto funcionario del ministerio para informar a alcaldes y representantes de asociaciones cívicas de que existía un plan para regenerar la costa, las playas que van desde Sagunto a Burriana o más al norte, pero que entraría en vigor después de las elecciones. Menos mal que al final se cumplió y por suerte ya están rehabilitando la costa, las playas de las tierras y gentes de Almenara y la Llosa.

Querid@ lector/@, al final, y viendo cómo se comportan todos, aunque debo decir que no son todos iguales, soy de los que pienso y creo que en un país tan necesitado como el nuestro, lo importante es saber si el plan o el proyecto presentado tiene sentido y fundamento, si es necesario e importante para la ciudadanía, si tiene presupuesto y plazo de ejecución... Lo otro, lo de si se anuncia antes o después de las elecciones, es algo que ya no me inmuta. El problema, en todo caso, son los anuncios que no se cumplen. Por cierto, el paro en Andalucía está seis puntos por encima de la media estatal.

Analista político