La nostra Policia Local

Almenara sempre ha sigut un poble compromés amb la lluita contra la violència masclista, qüestió que s’ha demostrat en nombroses ocasions. I com a poble compromés, la seua Policia Local també ho està. Vam començar poc a poc adherint-nos al protocol viogen junt a altres forces i cosos de seguretat, per a aconseguir una integració completa. La Policia Local d’Almenara és el cos policial local amb la plantilla més menuda de la Comunitat Valenciana que realitza estes tasques. I els i les nostres agents han demostrat un compromís amb la seua feina, han demostrat estar ahí i lluitar contra la violència de gènere.

I ara, després dels inicis, de l’esforç i del treball, arriben els reconeixements per la tasca ben feta. Per això, dijous passat, en el marc impressionant del Monestir de Santa Maria del Puig, la Policia Local d’Almenara a títol col·lectiu va rebre el reconeixement i felicitació de la Generalitat Valenciana per la seua tasca contra la violència de gènere, rebent la felicitació col·lectiva des de la la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública per eixa gran tasca.

Donar les gràcies

Com a alcaldessa d’Almenara només puc donar les gràcies a la Policia Local d’Almenara pel seu gran treball en totes les matèries i especialment en aquesta. És un orgull vore la implicació de tot el cos en aquesta matèria i més orgull encara es que la tasca realitzada es reconega a tots els nivells. Des d’ací enviar les meues felicitacions a tots els agents i a totes les agents de la Policia Local, encapçalada per Javier Navarro, per la gran feina que estan realitzant. Són tot un orgull per al nostre poble. Enhorabona!

Però, en aquest acte, la Policia Local d’Almenara no només va ser reconeguda en el seu conjunt pel seu compromís amb el programa viogen, sinó que també dos dels nostres agents van ser condecorats per la seua tasca a títol individual. Ells són Ángel Foliá i Eduardo Riego que van ser felicitats per una actuació realitzada al gener de 2021 en l’AP-7 després de que es produïren dues explosions d’un camió en la via. Enhorabona!

Aquests són els últims reconeixements i que venen a afegir-se a altres que ha rebut en els últims temps, com per exemple el premi que van rebre el passat mes d’octubre a Madrid, en concret, el guardó a les Experiències i Bones Pràctiques atorgat pel jurat dels Guardons als Serveis Policials per la Protecció Animal organitzats per la Red para la Protección Animal (REPA) en col·laboració amb la Direcció General de Drets dels Animals del Govern d’Espanya.

I clar, junt a d’açò també ressaltar que sempre estan al nostre costat, les 24 hores del dia, realitzant totes les tasques relatives a la seguretat ciutadana, trànsit, o ajuda sempre que és necessari. I per això, pel treball ben fet, volguera agrair la gran dedicació dels i les agents de la Policia Local d’Almenara. Felicitacions!

