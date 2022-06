Política esPPectacle

He de dir que soc d’eixes persones que creuen en la política com a motor de canvi. Una ferramenta útil per a resoldre els problemes de les persones i que ens permet legislar en favor dels més dèbils perquè tinguen, almenys, les mateixes oportunitats. M’agrada vore com el Partit Socialista és capaç de gestionar amb responsabilitat per a millorar la societat en què vivim. I m’agrada vore partits sense responsabilitats de govern que saben com fer oposició i donar la mà a l’adversari per a ajudar i aportar solucions.

Però hi ha persones que no pensen així. Estic segur que són una minoria, però fan molt de soroll, embruten la realitat, embarren els debats i deslegitimen la vida política. Persones que aparten la mirada quan parla el contrari perquè viuen tancats en el pensament únic, sense cap interés per escoltar i faltant el respecte consultant el mòbil mentre dibuixen un somriure desafiant i mal educat. No van fer res pel progrés Eixes persones que, mentre van pertànyer a governs amb majories absolutes, no van fer res pel progrés d’aquesta terra. Les prioritats eren altres. Bon exemple és el PP, el partit que s’erigeix com el partit de la decència i el futur, però són el reflex d’un passat obscur que encara no se n’ha anat. A Castelló continua viu el fabrisme reencarnat en Marta Barrachina i així s’escenifica cada dia amb descrèdits personals, la política de facebook i les mirades de superioritat. Ara, quan no tenen cap capacitat ni rèdit polític per a governar, quan ja s’han saltat totes les línies roges del respecte, han fet de la política un espectacle en què els polítics passen a ser estrelles de xarxes socials i de memes. El nostre país no necessita aquesta política, necessita solucions. Una oposició que s’entregue al deure públic i no a la crispació. La gent, ni molt menys els seus votants, es mereixen el clima de divisió que estan creant. Secretari de Comunicació del PSPV-PSOE de la província de Castelló