Una història amagada

Esta setmana a Vila-real hem conegut la història d’alguns veïns que porten almenys 50 anys professant una fe diferent. És per això, potser, que cal commemorar i celebrar aquestes efemèrides, per fer un exercici i un esforç de coneixença. En la recerca històrica habitualment es deixaven de banda les minories, però afortunadament tot això ha canviat.

M’he sorprés moltíssim descobrint, per exemple, tots els llibres magnífics i propis de la comunitat evangèlica de Vila-real que s’han mantingut al conegut com a Index Librorum Prohibitorum, un índex de llibres prohibits per la Inquisició sota pena de ser empresonat o fins i tot assassinat. L’esperit d’aquella persecució va arribar fins ahir pràcticament, amb la censura de la dictadura.

Una de les coses que més m’han impressionat és conéixer els escrits del pastor Monroy com ara Un protestante en la España de Franco i saber com de nombrosos van estar els afusellaments a pastors pel sol fet de ser-ho.

Una altra història apassionant ha estat la dels exilis de protestants que van haver de fugir i entre altres van escriure veritables tresors per a les lletres. Una de les històries més destacables en eixe sentit és la de Casiodoro de Reina i Cipriano de Valera, als que la comunitat evangèlica deu la traducció de la Bíblia més utilitzada per les comunitats hispanoparlants.

Estos dies hem gaudit del seu gospel, d’una exposició sobre cultura bíblica d’allò més didàctica, dues xarrades sobre la relació del nostre patró amb la Reforma i molt més.em aprés moltíssim! Però sobretot el que hem recordat és que en la nostra Vila-real no volem que ningú ni tan sols sospite que hi ha cap discriminació per raons de religió.

Portaveu adjunt de Compromís per Vila-real