Contra la Comunitat

El miércoles 25 de mayo se presentó en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a reconsiderar y paralizar el proyecto de ampliación norte del puerto de Valencia. Además se pide la demolición del dique de abrigo que ya está construido, que costó 211 millones, con fondos europeos que habría que devolver. Añaden la reclamación de que no se construya la nueva terminal de cruceros. También la paralización de la duplicación de carriles en la A-7 en el by-pass y la V-30 o la V-31. Todo infraestructuras claves para el desarrollo de la Comunitat Valenciana y para la creación de empleo que parece no importar en absoluto a sus promotores.

¿Y quien ataca los intereses del pueblo valenciano? ¿Quién nos tiene tanta manía? Pues, sorpréndame, es Compromís a través de Joan Baldoví, el enemigo en casa. Y también los independentistas catalanes de la ERC y la CUP, cuyos intereses son evidentes. Y es que el puerto de Barcelona cada vez se está quedando más atrás y quieren cargarse todo lo que perjudica a Cataluña. Habría que preguntarse por qué el corredor mediterráneo solo llega hasta Tarragona y nunca baja más hacia el sur. Por si fuera poco se suman Más País y Nueva Canarias que no se sabe qué pintan en este asunto, como no sea apoyar a sus amigos radicales y antisistema. Por último, los comunistas de Podemos, que son los que defienden la propuesta. La causa ecologista es una falacia porque todo lleva su pertinente estudio de impacto ambiental. Todos estos pajaritos son los que están en contra de nuestro crecimiento, nuestro trabajo, nuestro futuro. ¿Y tú? Notario y doctor en Derecho