Gala del Deporte Moncofa

Este cap de setmana hem tornat a celebrar la Gala de l’Esport a Moncofa. Els protagonistes com no podia ser de cap altra manera eren el esportistes que durant 2020 i 2021 han destacat en distintes categories.em volgut ficar en valor el treball realitzat per tots els esportistes del nostre poble en els anys 2020 i 2021. Treball i esforç que en el seu cas s’ha convertit en nombrosos triomfs i que ha fet que siguen un referent en els distints esports que practiquen.

Avui en dia, més que mai, fa falta gent com ells, i també per descomptat, clubs com els que han rebut aquest reconeixement. Són gent, que sense adonar-se es converteixen en un referent per a la gent més menuda, i no tan menuda. Un exemple de vida sana i saludable, un exemple de treball i superació, a través del qual s’aconsegueixen els objectius.

Perquè com ells ja han aprés, en molts casos des de ben menuts, sense treball i sense esforç és molt difícil, per no dir impossible, aconseguir les metes marcades. I per això era necessari fer-los un reconeixement. Però el suport de l’Ajuntament de Moncofa a l’esport no es limita a aquesta gala.

De fet des de que vàrem assumir responsabilitat de govern, a pesar de la mala situació econòmica en què vàrem trobar les arques municipals, hem anat millorant i ampliant totes les instal·lacions esportives del nostre poble, a més de traure la beca per esportistes d’elit que donem als esportistes mes destacats.

El camp de futbol de gespa artificial, les millores en el poliesportiu, la construcció d’elements de gimnàstica al carrer, les pistes de petanca, o la pista de bàsquet a l’Estanyol són exemples de millores que continuaran aquest any amb la construcció de sales polifuncionals, una nova pista de bàsquet o la instal·lació de taules de pin pong.

Tot açò segurament és poc, si ho comparem amb l’esforç que realitzen els esportistes, els seus clubs i les seues famílies, però l’Ajuntament de Moncofa, el poble de Moncofa, està amb vosaltres i disposat a continuar al vostre costat. Moltes gràcies i a seguir així, valents!!! H

