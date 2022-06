Reformar la Mercé

Des de 1991, quan es va inaugurar el Centre de Cultura La Mercé, conegut com la Casa de la Cultura, no s’ha fet cap reforma important per a recuperar un dels edificis més utilitzats de la nostra població. Per les seues instal·lacions passen exposicions, alumnat de dansa, de música, d’art, associacions culturals, la biblioteca, el museu arqueològic, l’arxiu, la sala de restauració, magatzem arqueològic, la casa dels gegants i cabuts, el museu faller, l’escola de teatre, festivals com l’Emac o el Cuc, i altres activitats en un edifici que s’ha convertit en el cor de la ciutat.

I com a tal, necessita d’una reforma per seguir acollint totes estes activitats durant dècades a Borriana. Aquesta setmana donarem un pas important, com adjudicar les obres de rehabilitació de les façanes, jardí arqueològic, biblioteca i el carreró que se convertirà en una ampliació del magatzem arqueològic.

Amb el projecte aprovat, ara són tres les empreses que s’han presentat per a realitzar les obres de rehabilitació, i que comptarà amb dotze mesos d’execució que renovaran la imatge de La Mercé. Amb vora un milió d’euros es veuràn restaurades les dos façanes principals de la Casa de Cultura, així com les canalitzacions d’aigua, que ajudarà a que l’edifici respire i elimine les humitats que s’han creat en els últims anys. Un canvi de la fusteria de finestres i balcons i millora de la zona deteriorada de la biblioteca municipal. Junt a les façanes, el jardí arqueològic comptarà amb una remodelació amb l’eliminació de la rampa que existeix i es disminuiran les dimensions de la font per a guanyar espai cultural al mateix jardí, i convertir-lo en una nova i amplia zona cultural per a fer activitats. El carreró es tapiarà per a transformar-lo en l’ampliació del magatzem del museu arqueològic, a més de substituir les canalitzacions de pluvials. I per últim, i no menys important, l’actuació de millora de l’eficiència energètica del centre cultural, on es renovaran tots els sistemes de refrigeració i l’enllumenat de les principals estàncies, de manera que l’edifici puga aconseguir la millor qualificació energètica.

Des de Compromís hem apostat per recuperar el nostre patrimoni, i estem aconseguint recobrar espais nous i rehabilitar existents. Vora dos milions d’euros d’inversió en patrimoni que ha de continuar per recuperar la història del nostre municipi. Recuperem Borriana.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana