Siempre he sido romántico de carnet, de hecho, creo haber expresado en esta columna algunas veces que cada vez me identifico menos con el tiempo que vivo. Y las razones son muchas, se refieren a las formas, la urbanidad, el comportamiento, la decaída de muchos valores, el creciente egoísmo... y bla, bla, bla… suma y sigue.

El otro día, un conocido me intentaba convencer de cierta opinión que a mí me importaba un ardite. Para cortar su charlatanería le respondí: «Eso, a mí, plin». La frasecita tuvo la virtud de cercenar, de inmediato, su exposición, pues me preguntó: «¿Oye de dónde viene eso de a mí plin? Antes se usaba mucho y hoy ya no se dice». «Cierto --le respondí yo--. En la zarzuela La revoltosa de Chapí, --seguí explicando-- se escucha en el diálogo de Candelas con Atenedoro, «a mí plin», al que le responde el segundo «y a mí Frascuelo». Los libretistas, parodiaban una expresión que se desparramó mucho durante la Revolución Gloriosa (1868), uno de cuyos adalides fue el general Prim. En aquel entonces, la gente declaraba sus posturas políticas ensalzando a sus candidatos.

La frase, en favor del general progresista, «a mi Prim» fue de lo más común en aquellos tiempos y era respondida por «a mí La Concha» o «a mí Novaliches», significando las preferencias por los espadones conservadores. El malapropismo del pueblo llano, convirtió a Prim en Plin y en las repuestas se añadieron personajes de lo más heterogéneo, como el torero Frascuelo, citado en el texto de López Silva y Fernández Shaw, en la mentada joya del género chico. También cambió la semántica de la frase, pasando a enunciar algo tan ramplón en el lenguaje como «me la refanfinfla».

Cronista oficial de Castelló