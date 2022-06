Sánchez Gozalbo y Revest

Vicent Pitarch, nacionalista y catalanista, catedrático de Filología y activista político desde sus tiempos de la Universidad en los años 60 del siglo pasado, no es sospechoso a la hora de criticar los criterios de la Conselleria de Calidad Democrática, dirigida por Rosa Pérez que a su vez es diputada en Les Corts por la coalición Unides Podem-Esquerra Unida y miembro de la Dirección Federal de la opción comunista que lidera a nivel nacional el ministro Alberto Garzón. Pitarch ha dicho alto y claro que el Ayuntamiento de Castelló ha claudicado con los criterios sectarios y alejados de todo rigor en el trágala de los cambios del callejero.

Rosa Pérez es una celosa cumplidora de la Ley de la Memoria Histórica que nos dejó en herencia ese gran hombre de la política y la economía que es Rodríguez Zapatero, ahora dedicado a bolos como libre pensador de la izquierda del buenismo en países de regímenes poco recomendables. Herencia potenciada por el Gobierno de Sánchez que viene constituyendo uno de los arietes en la operación de demolición de la Transición y el intento de consumar la voladura del sistema de libertades que garantiza la Constitución del 78. La división como arma en el empeño de remover conciencias y devolvernos a un pasado que debió quedar resuelto por quienes fueron protagonistas y afectados en el drama del enfrentamiento de las dos Españas y casi cuatro décadas de dictadura militar. Fraga y Carrillo simbolizaron lo que muchos millones quisieron zanjar.

El despropósito de la cruzada

El que Vicent Pitarch, al que respeto por su honradez personal en la defensa de unos ideales que yo no comparto, cuestione el posicionamiento del Ayuntamiento de Castelló aceptando suprimir del callejero los nombres de dos ilustres intelectuales, Lluís Revest y Ángel Sánchez Gozalbo, viene a clarificar el despropósito de la cruzada emprendida por la consellera Pérez y los equipos fantasma de expertos que la acompañan. Pitarch, que fue concejal de la capital de la Plana en la primera corporación democrática, no ha dudado en afear la conducta de los máximos responsables municipales, dígase Amparo Marco y Verònica Ruiz, por no haberse plantado ante la Conselleria defendiendo el buen nombre de Revest y Sánchez Gozalbo. Entre otras muchas aportaciones al acervo cultural de la ciudad, ambos eruditos crearon la Societat Castellonenca de Cultura y firmaron Les Normes del 32. Los burócratas justicieros de Calidad Democrática, siguiendo las directrices de su jefa Pérez, argumentan que los dos prohombres castellonenses firmaron actas de depuración de funcionarios en los primeros años del franquismo. Son los ojos y las entendederas del sectarismo en estado puro, esbirros que ahora actúan con el mismo patrón de revanchismo, en este caso absolutamente gratuito, con el que lo hicieron muchos de los que ahora, 80 años después, pretenden desenmascarar. Una pena.

La alcaldesa tiene una oportunidad de oro para mantener firme el criterio de máxima representante de los intereses de los castellonenses y parar los pies a la consellera Pérez, en lo que resulta, sin duda, un serio agravio tanto al sentimiento como al patrimonio cultural de una ciudad que siempre ha tenido a gala su idiosincrasia liberal. Catalogar a Don Ángel Sánchez Gozalbo y a Don Lluís Revest de franquistas y enemigos de las libertades además de injusto es una ignominia. El Ayuntamiento debe reclamar a la consellera comunista una rectificación en toda regla o ir a los hechos consumados de la insumisión, y que se dirima esta majadería en los tribunales, donde habrá tiempo de contar con rigor y verdad quienes eran nuestros denostados intelectuales.

Periodista y escritor