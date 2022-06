Solía decir Karl Popper en alguno de sus artículos aquello de «robado de…». Y a mí se me ocurre ahora, imitando esta frase --salvando, ¡cómo no!, la distancia infinita-- aplicarlo a El arte de amar, un librito, breve en páginas, pero denso en contenido. Y añado, «se lo he robado» a Erich Fromm y este, a su vez, es probable que se inspirara en Séneca, quien ya dio una suerte de recetario de cómo ser amado, según apunta mi hija Luisa, a quien se lo he robado.

Cada día leo la prensa escrita, especialmente, y me pongo triste y me rebelo ante la aparición de noticias desagradables y repetitivas, desgraciadamente. Violaciones, crímenes, catástrofes, problemas familiares… A mayor desgracia, suele decirse, mayor audiencia. Algunos se atreven a decir que las buenas noticias no son noticia. Y hasta uno no quiere creerlo, pero la duda se impone. Dicen que algunos programas de internet solo dan noticias buenas en secciones digitales. Desconozco el éxito que obtienen, pero intuyo que mucho menor que las malas. Lo cierto es que el amor no es cosa de uno, sino de más de uno. Y, como se decía de la caridad, «si vis amari, ama» (si quieres ser amado, ama), comienza por ti mismo. Y esto es lo que nos falta. Y mejor aún si se acompaña de la generosidad. Pero, volviendo al principio, el amor no es algo que simplemente «se experimenta», un objeto, sino un arte que requiere un aprendizaje. ¿Y dónde se aprende…? Con actos de violencia, imposible. «El amor --finaliza Fromm-- es la única respuesta satisfactoria al problema de la existencia humana». Profesor