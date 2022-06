Querid@ lector/@, la semana pasada me encontré, en los medios y en la calle, opiniones que queriendo o sin querer iban contra la normalización del valenciano. Tan cierto que les pregunté a algunos amigos si sabían de alguien que estuviera celebrando el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía a la contra. Por cierto, la primera fue la de una digna peluquera, Rosa Benito, que estando contratada para cotillear sobre Rocío Jurado, ejerció de filóloga y cargó contra la denominación en valenciano de Jávea mientras advertía con un «¡ya basta, estamos en España!». La segunda fue la de un docente que siendo de Cádiz, pero estando afincando en Torrevieja, decía que mientras se sacaba el título de valenciano le ponían ejemplos para que aprendiera a negarse a hablar en castellano cuando algún interlocutor se lo pidiera. La tercera hacía referencia a lo de siempre: utilizar que los gobiernos de Cataluña, País Valencia y Baleares han declarado el año 2022 como año Joan Fuster para seguir liándola con aquello de que se está construyendo una patria catalana que viola la Constitución. En última instancia, esa misma semana me acerqué con mi nieto al bar que suelo ir cuando lo acompaño al Conservatorio y, después de pedir en valenciano «una botelleta d’aigua i un café tallat» la camarera me respondió: «Oiga soy rumana, hábleme en español que no entiendo el valenciano».

¿Qué hemos hecho mal? Nada. Solo hemos tratado de fomentar que, en un país bilingüe, la lengua propia, minoritaria y minorizada no pierda el espacio individual, social y territorial que le pertenece. Siempre con prudencia y razón hemos buscado evitar el conflicto o la sustitución desde la normativización y las medidas que ayuden a conseguir su uso normal en los ámbitos formales. Pero, como todo en la vida, es necesario entender y querer. Analista político