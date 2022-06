Demà, la Llar Fallera acollirà el fòrum d’ocupació Som Talent Borriana, organitzat per l’Ajuntament a través de l’Agència de Desenvolupament Local. Un punt de trobada entre les persones que demanden ocupació i les empreses que busquen talent, que ja ha programat prop de 1.000 entrevistes de treball amb 800 persones inscrites que han presentat 2.130 candidatures.

Una important iniciativa amb una marató d’entrevistes. Una cita d’oportunitats que reunirà unes 1.000 persones desocupades de la província, desenes de directors de recursos humans d’empreses que busquen incorporar nous talents i una altra desena d’entitats d’ajuda i suport a persones desocupades. L’esdeveniment laboral està dirigit a totes les persones de Borriana i dels pobles de la rodalia que es troben en busca activa d’ocupació o de millora de la situació laboral.

Som Talent Borriana naix per la determinació del govern municipal d’ajudar les persones que es troben desocupades i facilitar-los un camí més per aconseguir treball. Per al fòrum, el consistori compta amb la participació de més de 40 empreses que entrevistaran les persones candidates que complisquen els requisits de les seues ofertes d’ocupació.

250 ofertes de treball

En total, hi ha més de 250 ofertes de treball presentades per les diferents empreses de la zona que realitzaran una marató d’entrevistes presencials de 15 minuts durant una jornada. Un nou format dissenyat especialment per a persones que estan buscant treball que genera una gran quantitat d’oportunitats laborals per a cobrir ofertes d’ocupació.

Encara que l’Ajuntament ja ha tancat les inscripcions a les ofertes de treball, si alguna persona no ha tingut temps d’inscriure’s, encara té una oportunitat i pot acudir amb el currículum imprès aquest dijous a la Llar Fallera, i allí mateix se li assignaran les entrevistes.

Concebut com un punt de trobada entre empreses i persones que busquen una oportunitat laboral, el Fòrum es perfila com una oportunitat perquè les empreses participants es donen a conèixer i establisquen un primer contacte amb les persones candidates a fi de cobrir actuals i futures vacants professionals.

Certament, el Fòrum Som Talent Borriana es consolidarà com una oportunitat única per a empreses i professionals. Un repte apassionant en què treballarem de valent perquè la nostra ciutat puga vore enriquit el teixit econòmic i totes les persones tinguen l’oportunitat de trobar una porta d’accés al món laboral. Una oportunitat que s’afegeix als programes d’ocupació en què participem, com l’Empuju i l’Explus, els tallers d’ocupació, el paro agrícola, el pla d’ocupació de la Diputació, la Llançadora, etc. En definitiva, la nostra raó de ser és el treball pel benestar de les persones i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania de Borriana.

Alcaldessa de Borriana