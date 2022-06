L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món». No podem estar més d’acord amb aquesta frase de Nelson Mandela, ja que no tenim millor eina per canviar el món que l’educació.

Com no podia ser d’una altra manera valorem l’obertura, aquest pròxim curs escolar, per part del Govern de Ximo Puig de 39 noves aules de 2 a 3 anys a la província de Castelló, una fita aconseguida en favor de l’ensenyament públic i de les famílies castellonenques.

Aquest fet permetrà que qualsevol família, amb independència del nivell econòmic, puga matricular els seus fills i filles en aquesta etapa educativa no obligatòria però essencial per al seu creixement i desenvolupament com a ciutadans. Els donarà les ferramentes per a aprendre en llibertat.

És per això que volem continuar consolidant polítiques progressistes que afavoreixen a totes les persones del nostre territori és el camí que marca el Pacte del Botànic encapçalat per Ximo Puig. Aquestes mesures denoten un progrés en l’àmbit públic i una ratificació de la bona praxi política del socialisme a l’àmbit educatiu.

Així doncs, amb l’escolaritat gratuïta per a l’alumnat de dos anys tant a les escoles públiques com privades i la perduració del bo infantil per als xiquets i xiquetes de 0 a 2 anys, es pot afirmar que la presència de Puig a la Generalitat Valenciana i la del partit socialista al capdavant de la Diputació de Castelló asseguren que el futur d’una educació pública, gratuïta i de qualitat està més que garantit al nostre territori.

Nou curs

Les localitats de la nostra província que estrenaran aquest proper mes de setembre, coincidint amb l’inici del nou curs escolar, una o més aules d’educació infantil gratuïtes són Alcalà de Xivert i Alcossebre, Almassora, les Alqueries, Benicarló, Borriol, Castellnovo, Castelló de la Plana, Cortes de Arenoso, Costur, Figueroles, Forcall, Geldo, Jérica, Morella, Nules, Peníscola, Segorbe, la Serra d’en Galceran, Sot de Ferrer, Traiguera, la Vall d’Uixó, Vilafamés, Vilanova d’Alcolea i Vinaròs.

Cuidar els nostres xiquets i xiquetes significa oferir-los una educació pública que els permeta créixer i els done les eines necessàries per a construir la societat del futur en la que vulguen viure.

Eduquem des del respecte i des de l’amor, cuidem el futur.

Vicesecretaria d’Impuls Territorial del PSPV-PSOE de la província de Castelló