Facilitar la vida a los jóvenes

Ayer quisimos estar, una vez más, del lado de la juventud oropesina. Desde la Concejalía de Juventud, Jennifer Casañ decidió realizar una reunión informativa en el Casal Jove para dar a conocer las bases y el proceso de tramitación del nuevo Bono Joven del Alquiler.

Una reunión a la que asistieron jóvenes del municipio con el objetivo de conocer mejor todos los trámites y toda la documentación que se les requería para poder optar a esta gran ayuda. Una ayuda de 250 euros mensuales durante 24 meses que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno con nuestro jóvenes.

Políticas públicas que sin duda hacen que esta comunidad siga avanzando y progresando porque sin un tejido social y una administración que cuide a sus ciudadanos y ciudadanas no hay progreso posible.

Emanciparse

El alquiler se convierte en uno de los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes cuando quieren emanciparse. Y es que debido a la escasez de inmuebles y a la condición de municipio turístico, los precios se elevan y se convierten en inalcanzables o en una partida mensual a la que se destina cerca del 50% del salario mensual. Con esta ayuda permitimos que más personas opten por el alquiler, se emancipen antes y se queden en Orpesa. Una ayuda que repercute directamente en la economía local, ya que mejora la situación económica de los que la perciben revirtiéndose en el consumo y en el ahorro futuro.

Para todo el que lo necesite, ayudaremos en todo lo posible. Y no está de más recordar que no es lo mismo que gobierne la derecha o la izquierda, no da lo mismo unos que otros y este es un ejemplo de ello.

Vicealcaldesa de Orpesa y diputada provincial