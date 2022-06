Las elecciones autonómicas andaluzas están invadiendo las primeras páginas de todos los medios de comunicación. El momento político que vivimos es especial, porque también lo es el momento socioeconómico que atravesamos. Las complejidades de estos nuevos tiempos están dirigiendo la política hacia derroteros preocupantes. Los mensajes electorales de la campaña andaluza están poniendo sobre la mesa los auténticos objetivos de los dos partidos de la derecha y de la ultraderecha.

El PP está navegando en una travesía de reafirmación democrática y de defensa de los derechos ciudadanos, aunque se detecta una trampa final, la imposibilidad de alcanzar una mayoría absoluta y depender de Vox. Los objetivos son comunes, aunque se esté contando lo contrario. La ultraderecha sabe que formará parte del futuro gobierno autonómico. Y el PP, también. Como acaba de suceder en Castilla y León. Como sucede en otras autonomías y ayuntamientos.

En cuanto a la izquierda que concurre en las elecciones andaluzas, las formas de afrontar la campaña y sus mensajes, sus programas electorales, nos concilian con el futuro de las personas, con una política honesta de creación de empleo, con una defensa férrea de los servicios públicos de sanidad y de educación. Con una garantía de políticas sociales que no dejarán a nadie atrás, con el apoyo contundente a los derechos de las mujeres, jóvenes, de las personas mayores, de la población migrante...

Daña la identidad andaluza

Son dos formas diferentes de entender la realidad. La derecha y su ultraderecha juegan a una especie de conquista nacional que daña la identidad andaluza, la cultura, la idiosincrasia de las personas que protagonizan el devenir de un territorio.

No es lo mismo quien gobierne una institución pública. No es lo mismo prometer y no ejecutar, comprometerse y ser desleales con la ciudadanía. No es lo mismo mentir que forjar una campaña electoral desde la honestidad. No es lo mismo escuchar a Juanma Moreno y Macarena Olona que a Juan Espadas, Inmaculada Nieto y Teresa Rodríguez. Cuando la derecha habla de bajar impuestos, eliminar tasas o aplicar bonificaciones fiscales, sabemos que mienten. En Castelló ha pasado lo mismo, prometen pero cuando gobiernan hacen todo lo contrario.

En cuanto a las políticas sociales, de cooperación y con respecto a los derechos de las mujeres, las propuestas de la ultraderecha producen indignación y una grave preocupación. Vox tiene un programa cargado de misoginia, machismo, xenofobia y homofobia.

Otro aspecto destacable de esta campaña, y del momento actual político, es el enorme ruido que ensordece, es la insoportable crispación que emana de una derecha y ultraderecha que ni respetan ni soportan que partidos democráticos elegidos por la ciudadanía estén al frente del gobierno estatal y de la mayoría de gobiernos del país. Quienes participamos en la vida institucional y política estamos comprometidos con el bien e interés común, con los derechos ciudadanos, con las mujeres, con el futuro de todas las personas.

Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló