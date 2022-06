Espurnes per l’optimisme

Davant de la incertesa dels darrers temps, marcada per la pandèmia del coronavirus i la guerra de Ucraïna, pareix que la nostra societat s’havia abonat al pessimisme i a les males notícies. I si no fora prou, el ridícul del govern de Sánchez amb Algèria, que posa amb perill el subministrament energètic en el sector tauleller, i dona peu a penar que la llosa de l’atur pesarà de nou sobre la nostra població.

Però encara així, les dades d’ocupació del 2022 estan sent sorprenentment grates. La història de l’atur estructural, que ha caracteritzat el nostre mercat laboral al llarg de dècades, té números de convertir-se en llegenda. La nova reforma aprovada in extremis, gràcies també al vot de Compromís, i l’acció de Labora, amb el secretari d’ocupació, Enric Nomdedeu, al davant, estan donant peu a superar aquest defecte estructural dins del mercat laboral valencià, i en Castelló especialment.

Un bon nivell d’ocupació

Aconseguir un bon nivell d’ocupació, tant quantitatiu com qualitatiu, és un objectiu primordial i una de les millors característiques del Botànic, que ha reduït gairebé a la meitat el percentatge d’aturats dels temps del Partit Popular, gestionant una dura pandèmia i sense corrupteles per mig. Tot i això, cal continuar treballant amb ganes, encara queden molts reptes per davant. L’ocupació jove, la desestacionalització, la jornada de quatre dies o el mercat laboral des de la perspectiva de gènere.

En la Diputació de Castelló, l’Àrea d’Ocupació ja fa tres anys que se suma aquest esforç per mitjà de la formació i els plans de suport a l’emprenedoria. Moltes espurnes per encendre la flama de l’optimisme en uns temps de foscor.

Diputat de Promoció Econòmica, Ocupació i Relacions Internacionals