Querid@ lector/@, esta semana y sin pensar en las elecciones andaluzas, conecto la tele y me encuentro que iba a comenzar el primer debate entre los seis candidatos que aspiran a la presidencia de la Junta de Andalucía y que representan a las formaciones políticas que concurren. Así es que, como allí estaban ellos y a mí me tira esto de la política, me quedé hasta el final.

Pero si bien es cierto que los debates entre varios o los cara a cara son piezas clave de las campañas electorales (permiten conocer el carácter y la actitud del candidato, explican gestión, presentan propuestas, asumen compromisos con la propia palabra y en primera persona...), en esta ocasión no fue así y, en consecuencia, no se cumplió con el objetivo básico: el de ayudar a hacer comprender la importancia de ir a votar y, además y, sobre todo, facilitar que se ejerza ese derecho desde el conocimiento de causa. Incluso diré más, el actual presidente del gobierno andaluz y candidato del PP se situó en un papel institucional de todo bien y contra nadie; la Olona de Vox y aunque las cifras del desastre social de Andalucía se prestan para la demagogia no ejerció la agresividad a la que nos tiene acostumbrados; el del PSOE, acojonadito por aquello de que alguien se gastó dinero público en cocaína y putas, se limitó a corregir los falsos datos que daban los de la Junta, pero no supo presentarse como alternativa; los de Ciudadanos y ante su desaparición intentaron justificar la necesidad de su presencia; y la izquierda, que estuvo muy bien, no inspiraba coherencia al ser siete partidos que encima se dan de hostias públicamente. En definitiva y al contrario de lo aconsejable, aquello fue una ceremonia protocolaria de unos contra otros, pero sin datos ciertos, sin propuestas de futuro que aliviaran los problemas que sufren los andaluces y, peor aún, sin pasión. Analista político