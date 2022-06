El nostre País segueix a la cua de les autonomies en serveis sanitaris. Està clar que al 2010 érem els últims del ranking en l’assistència sanitària, i tot i haver escalat posicions, el nostre sistema públic de salut necessita més i més reforços per ampliar un dels pilars de l’estat de benestar. I això Compromís ho tenim més que clar, perquè la sanitat és qualitat de vida.

Sense anar més lluny, el cap de setmana anterior, ALCER Castàlia va organitzar unes jornades per visibilitzar una d’eixes reivindicacions i realitats: la diferència entre una societat de drets que té cura de la gent i la que no. La feina de Juan, Neus i el seu equip és la que fa que la nostra siga una de les províncies amb més donants, unes comarques que regalen vida.

I per això, justament per estar involucrats, a totes ens va sorprendre la decisió de fa uns mesos de la Conselleria de Sanitat d’obrir altra unitat de trasplantaments renals a València, mentre una altra volta ningunejava Castelló. La societat civil, amb Juan Doménech al capdavant, es va mobilitzar i Compromís vam estar reivindicant al seu costat. La pressió social i política, i també professional del Departament de Salut de Castelló, va tenir els seus fruïts i la setmana passada, coincidint amb els actes d’ALCER, anunciaven que començava la formació de professionals per a final d’any poder tenir la unitat de trasplantaments a l’Hospital General Universitari de Castelló. I això és una bona notícia.

Una bona notícia per a la Sanitat de Castelló que s’afegeix a altres bones d’aquest govern del Botànic, com quan vam recuperar la sanitat Universal, revertint les retallades de la dreta, la reversió dels departaments privatitzats de salut o de serveis com el de ressonàncies magnètiques o l’obertura del Centre de Salut del Raval Universitari i el manteniment de les places de reforç COVID als recursos humans de Sanitat.

Centralització

Però per desgracia tot no són bones notícies. La centralització del Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències en València, el tancament del Centre de Salut de Constitució sense tenir amanit el de Sequiol, la necessitat de personal, la falta de diàleg social per aprovar els estatuts del Consorci Hospitalari Provincial, la no reversió del servei de transport sanitari, la intenció d’amortitzar les places públiques de tècnics d’emergències, i la falta d’implicació amb el territori especialment a les comarques de Castelló, són qüestions que o bé no s’han de produir o tornar a produir i sobretot s’han de solucionar.

Si d’alguna cosa ens estan servint les eleccions andaluses, i les enquestes, és que la població té molt clar que la Sanitat és un d’eixos drets fonamentals als que no podem renunciar. I que a més ha de ser de qualitat, i això implica serveis, recursos humans i infraestructures. Perquè si una cosa tenim clara en Compromís per Castelló és que la pròxima legislatura ha de ser la del reforç dels recursos humans sanitaris i de la construcció del nou Hospital General Universitari de Castelló, amb un pacient per habitació, per guanyar en privacitat dels pacients, en qualitat del servei i perquè la sanitat pública és de totes i tots.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló