Davant els problemes, transparència i solucions. Eixa es la màxima que tenim en la gestió que portem a l’equip de govern d’Almenara. Això sí, transparència en dir les coses i solucions responsables, al seu temps i forma i no preses a la babalà com es sol dir. Solucions i mesures presses amb coneixement, encara que hi haja que esperar, encara que eixa forma d’actuar ens porte crítiques i hi haja qui polititze els assumptes de rellevància per a tot el poble, enlloc d’ajudar i buscar el bé. I un cas es el de l’aigua potable i la presència més elevada del que toca d’un plaguicida, el metalaxil. Una vegada et comuniquen un dimecres per la vesprada que les analítiques no són correctes comences a pegar-li voltes, perquè clar... per una banda cal esperar a vore el que diu Salut Pública a l’endemà, però per altra penses que la gent ho ha de saber quan més prompte millor, encara que siga de manera ràpida.

Més val prevenir

Em podran dir alarmista o que em vaig precipitar, però davant d’una circumstància així, pense que vaig fer bé quan es va decidir informar a la població de la manera més ràpida possible. Pense que la gent vol saber quan alguna cosa no va bé...i s’ha de dir, encara que no tingues tota la informació. Més val prevenir, com es sol dir.

I clar, el segon tema és buscar solució. Mesurada. Raonada. Acord a la problemàtica i sabent el que hi ha. Però no tenim varetes màgiques, per què no podem de ja per a ja llevar aigua d’un lloc i posar-la d’un altre. Per una banda, sabem que l’origen està a la Font de Quart que és d’on ens arriba el subministrament, i que tal vegada en pocs dies pot estar tot normalitzat, però no ho sabem. Cal comprovar i esperar les analítiques.

Ara bé, tenim una alternativa per omplir el dipòsit i subministrar aigua en condicions. El Metre Cúbic. I aquesta es la solució en la que treballem. Però clar, hi ha que tindre paciència, per què no pot ser un canvi d’aigua de ja per a ja, que és el que ens agradaria. No tenim la vareta màgica. Tot té els seus temps...i això que volem accelerar-los. S’ha demanat autorització a l’EPSAR, que ja tenim. Ara s’està desinfectant la canalització per a evitar problemes i netejant tot amb l’aigua que pot arribar. Però encara passarà algun dia per a que aquesta aigua nova, del Metre Cúbic, siga ja apta.

Des d’ací volguera agrair la paciència, la comprensió i col·laboració dels veïns i veïnes d’Almenara davant d’aquesta situació imprevista i que mai s’havia donat al nostre poble.

Finalment dir-vos que junt l’EPSAR, Salut Pública, Hidraqua, des de l’equip de govern d’Almenara treballarem les 24 hores del dia fins que tot estiga solucionat. I a ben segur que ho aconseguirem. Eixe es el nostre objectiu primordial, hui per hui, i el nostre repte, que a ben segur l’aconseguirem prompte.

Alcaldessa d’Almenara