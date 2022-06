La digitalització de la biblioteca històrica de l’UJI

La Biblioteca de la Universitat Jaume I (UJI) ha estat una de les institucions beneficiàries de les ajudes econòmiques a la digitalització i preservació del patrimoni bibliogràfic concedides pel Ministeri de Cultura. Aquesta concessió s’emmarca en l’Estratègia Nacional de Digitalització (2022-2026) que té entre els seus objectius: millorar la recollida de dades sobre digitalització; l’accessibilitat en línia i la preservació; engrandir la quantitat i qualitat de les col·leccions digitals i promoure la cooperació entre els diversos àmbits així com l’accessibilitat i reutilització dels continguts. A més, es volen impulsar les iniciatives de biblioteques digitals per part de les diverses institucions públiques perquè s’integren en Europeana, el portal d’accés en línia al patrimoni cultural europeu. L’ajuda rebuda ha estat de 59.500 €, exactament la quantitat sol·licitada en l’informe-projecte presentat al Ministeri. Les entitats beneficiàries d’aquestes ajudes del Ministeri han estat les comunitats autònomes i universitats; els ajuntaments; i entitats privades sense ànim de lucre i reials acadèmies. Entre les universitats, a més de la nostra, han obtingut la subvenció: la Universitat de Sevilla, la Universitat de Saragossa, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat d’Extremadura, la Universitat de Lleida i la Universitat de Granada.

Aquest projecte consistirà en la digitalització, catalogació i difusió en accés obert al repositori institucional de la Universitat Jaume I, Repositori UJI, de 262 llibres, que van des del segle XV a finals del XVIII. El llibre més antic que digitalitzarem és un exemplar manuscrit de l’any 1480 amb el títol La capitulación de los Reyes de Castilla con el Rey y Príncipe de Portugal i el més modern és de l’any 1800, Oeuvres de Boileau Despréaux, que va estar publicat a París i editat per Didot. A més d’aquests dos documents, es digitalitzaran 67 llibres del segle XVI; 73 del segle XVII i 114 del segle XVIII, més 6 llibres que no tenen data de publicació.

El dilluns 16 maig, es va començar a digitalitzar tot aquest fons tan valuós. La pregunta que ens podem fer és: com hem pogut aconseguir aquest tipus de material tan específic, malgrat no ser una universitat antiga com ara la Universitat de València o la Universitat de Barcelona? L’ingrés dels 262 llibres s’ha realitzat, majoritàriament, per compra ja que, com l’UJI es va crear el 1991, no disposàvem de fons propi tan específic. En aquesta selecció de 262 exemplars realitzada, trobem 17 llibres que han estat resultat de donacions a la nostra Universitat de Lluís Revest Corzo, Germà Colón Domènech, José Arambul Borrás i Francisco José Zamora Cabot. La compra s’ha realitzat a través de catàlegs comercials, en cerques a pàgines web i en subhastes. La gestió de la biblioteca ha estat important, però com va dir l’ex rector, Fernando Romero, en la presentació del llibre Jacobi Regis Thesaurus: «La recopilació d’aquestes obres, que es va iniciar a partir de 1993, no hauria estat possible sense l’esforç de l’àrea d’Història del Dret de la nostra Universitat, del nostre benvolgut i enyorat Arcadi García Sanz i del professor Vicent García Edo».

Pel que fa a la temàtica dels llibres, la majoria tracten sobre art notarial, recopilacions de lleis, constitucions, furs, judicis i testaments de les antigues Corones d’Aragó i Castella, del Regne de Portugal i del Regne de València. També podrem llegir tractats de química i altres obres científiques de la segona meitat del segles XVII i del XVIII. Tot aquest fons bibliogràfic que estem ara digitalitzant està escrit en llatí, castellà, portuguès i català. El llibre més antic en català (valencià) que digitalitzarem és Real Crida y edictes sobre coses concernents al be comú de la present Ciutat y Regne de Valencia, y bona administració de la justícia: fet i prouehit per... Don Antonio Pime[n]tel Marques de Tauara, publicat l’any 1619.

En el fons bibliogràfic que estem ja digitalitzant, també ens trobem llibres relacionats amb les comarques castellonenques de plets referents al Baró de Benicàssim, al Marquès de Nules o sobre la Cartoixa de Valdecrist de la població d’Altura.

Aquest material documental a digitalitzar és una selecció d’obres que formen part de la biblioteca històrica de la nostra universitat. Aquests treballs de digitalització s’emmarquen en una doble estratègia de difusió del coneixement i al mateix temps de preservació d’aquest material tant valuós, ja que permetrà llegir-los, per internet, sense haver de manipular els exemplars originals. Es podrà consultar, ampliar la mida de la lletra, descarregar, compartir... l’objectiu és facilitar al màxim la difusió ja que es podrà accedir a ells des de diferents portals, com Hispana que és lloc web del patrimoni digital espanyol, o Europeana, la gran biblioteca digital europea, i també només clicant el títol del llibre en un cercador general, com Google.

La Biblioteca UJI té entre les seues línies de treball la innovació, la sostenibilitat i la digitalització. Aquestes tres accions s’estan implementant, cada vegada més, tant en institucions públiques com en empreses privades. La digitalització de la biblioteca històrica UJI permetrà posar en valor i en accés obert (24/7), lliure i gratuït tot aquest fons recopilat al llarg del seus 30 anys i que estarà a disposició de tota la ciutadania.

*Director de la Biblioteca UJI