Les Escoles per a Persones Adultes proporcionen una educació reglada i reconeguda per les institucions acadèmiques, possibiliten noves oportunitats professionals, laborals, culturals o simplement un avanç en el desenvolupament personal de l’alumnat. Són facilitadores d’alfabetització per a la gent gran que no ha tingut oportunitat i una ferramenta d’integració sociolaboral. No obstant això, a Vila-real trobem una Escola d’adults maltractada per l’Ajuntament que no acompleix els mínims establerts per llei.

La darrera setmana vam tenir Ple ordinari, on vam portar una moció per tal de corregir la situació de l’EPA Antiga Panderola, però va ser votada en contra pel PSOE de la majoria absoluta, sols per ells. La justificació per a negar-se a acomplir la Llei va ser d’allò més estrambòtica, el regidor Eduardo Pérez ens va fer un repàs de les competències educatives que tè la Conselleria d’Educació, com la d’establir el currículum formatiu, determinar les ràtios o pagar els sous de l’equip docent, però la nostra moció en cap cas feia al·lusió a eixos temes sinó al manteniment de l’edifici, competència exclusiva de l’Ajuntament. Amb paraules grandiloqüents i el doble torn de paraula amb el que sempre compta aquest grup, ens van alliçonar a totes les que havíem votat a favor de donar exemple en el compliment de la llei, tractant de colar-nos una enganyifa de competències i llançant balcons fora per no assumir responsabilitats.

Sembla que aquest equip de Govern, segons qui recorde la vigència d’un Decret, va a corre-cuita a fer-lo complir o passa olímpicament. Amb banderes que no resolen res, de seguida es convoca reunió d’urgència i es recorda l’obligat compliment, en canvi quan la Llei estableix els mínims per a una dignitat educativa que ha de facilitar i no ho fa, és com tantes altres coses, sembla paper mullat.

*Portaveu de Compromís per Vila-real