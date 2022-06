Drets de les dones són drets humans

Al voltant d’un 21% de les dones a Espanya estan en una situació econòmica vulnerable i més de 3 milions de dones en edat fèrtil tenen dificultats per accedir a productes d’higiene per a la regla. L’anomenada pobresa menstrual és un problema estructural de desigualtat de gènere que deriva de la pobresa econòmica. Segons l’OCU, cada dona gasta una mitjana de 3,37 euros al mes en productes per a la menstruació i més de 3.000 euros al llarg de la vida.

Compreses, tampons, copes menstruals i bolquers són articles de primera necessitat, ja que responen a necessitats fisiològiques de les persones i hauria d’aplicar-s’hi el tipus superreduït d’IVA del 4 per cent. Però no, els paguem amb impost de productes de luxe. Als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022, Compromís ja vam demanar, a través del senador Carles Mulet, una modificació de l’IVA per aplicar-hi una rebaixa en els productes d’higiene menstrual. També ho va fer Joan Baldoví, el nostre diputat al Congrés, en forma d’esmena. I malgrat ser peticions de pura lògica i humanitat que afecten un ampli percentatge de la població, les dos van ser rebutjades pels partits del govern de coalició.

Cal parlar també de l’avantprojecte de Llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs, el qual estableix mesures que entenem necessàries com la previsió de la baixa laboral per la menstruació quan la dona patisca una malaltia d’origen obstètric. Però la Llei deixa fora diverses qüestions al nostre parer indispensables com la reducció de l’IVA dels productes menstruals i, a més, encara tardarà a ser vigent. Per això hem demanat, entre altres qüestions, que mentre la norma no estiga en vigència, l’Ajuntament d’Almassora establisca un permís menstrual per a les dones que ho necessiten, com han fet ja ajuntaments com els de Castelló i Borriana.

És inacceptable que en el segle XXI el nivell de salut menstrual depenga de la capacitat econòmica individual de cada dona. Per això Compromís, en totes les institucions en què tenim representació, com és el cas de l’Ajuntament d’Almassora, hem presentat i dut a terme propostes per avançar en la consecució de la igualtat pel que fa a la salut sexual de les dones i per reduir o eliminar la pobresa menstrual. És de justícia i extrema necessitat.

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora