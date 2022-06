El saber fer a les festes

Ja estem ací, ja hem arribat! Ja tenia ganes, més que d’escriure, d’escoltar estes paraules. Això vol dir que en mes i mig tornarem a celebrar les Penyes en Festes a la Vall. Després de dos anys d’aturada obligada per la pandèmia, en agost gaudirem de la nostra setmana gran i ho farem amb una programació per la qual vull donar públicament l’enhorabona a la directiva. Estic convençuda que aconseguirem obrir la festa més que mai a tota la Vall i als pobles del voltant.

La programació és diversa i bona mostra d’això és la programació musical, amb els concerts de La Pegatina en la zona de carpes, Saratoga, Segonamà i Els Catarres. A més, una de les grans novetats és el concert a tres bandes, en el qual l’Ateneu Musical Schola Cantorum, el Centre Instructiu d’Art i Cultura i la Unió Musical Valldeuxense interpretaran pasdobles taurins a la plaça del Mercat. És un plaer que per primera vegada, les tres agrupacions musicals de la Vall actuen en esta setmana.

Eixa diversitat d’estils no acaba ahí, perquè enguany repeteixen les tasques gastronòmiques i pel seu escenari passaran nombroses propostes de música en directe, amb especial presència de grups locals. Esta zona fa possible que les Penyes en Festes es puguen passar-ho bé en qualsevol horari, perquè cadascú decidisca si vol gaudir a migdia, de vesprada o de nit. En els últims anys hem deixat enrere aquella creença que les Penyes en Festes solament podien viure’s de nit. I això ha sigut un dels majors encerts i un dels fets que ha fet possible obrir la festa a tota la ciutadania.

El concurs de ramaderies i els tancaments, el tercer concurs nacional de xarangues, la nit de disfresses, el concurs de paelles, la torrà de germanor, el 5K nocturn, les activitats infantils d’inflables aquàtics, globotà o tallers manuals… Tot això forma part d’una programació en la qual des de l’Ajuntament hem volgut col·laborar, sobretot en l’àmbit musical, a més d’amb la seguretat, infraestructures i logística.

N’hi ha persones i partits polítics que tenen interés a polititzar i fer política amb les festes. En eixe error no em trobaran. Perquè el nostre compromís es evident i, sense anar més lluny, el dissabte l’Ajuntament va col·laborar amb la Generalitat valenciana per a celebrar a la Vall unes jornades de seguretat en els bous al carrer, una vegada en els últims mesos s’ha représ l’activitat normal. L’objectiu ha sigut reflexionar sobre com es poden fer les coses encara millor, amb la nostra ciutat com a referent autonòmic de bones pràctiques.

Un dels motius pel qual es reconeix el saber fer de la Vall en l’àmbit de la seguretat taurina és la col·laboració de l’Ajuntament amb la Federació de Festes, amb un conveni de 90.000 euros per a ambulàncies, equip mèdic i d’infermeria, aparellador i assegurances; a més del reforç en Policia Local i del suport en infraestructures. Perquè estimar les festes implica una responsabilitat de tots els agents implicats i fer les coses bé, amb serietat i rigorositat.

Este compromís amb les festes també s’ha evidenciat fa uns dies amb la creació per part de la Generalitat valenciana de la comissió assessora per a la promoció i difusió de les festes tradicionals de la Comunitat Valenciana. Al costat dels presidents de les festes patronals de Sant Vicent Ferrer i de la Sagrada Família i Santíssim Crist vaig assistir a la presentació del decret de creació d’este òrgan, en el qual la Vall tindrà representació. Perquè les festes són motor cultural, turístic, econòmic i de recuperació emocional.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó