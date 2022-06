No nos regalan nada

La complicada situación económica nos afecta a todos, ciudadanía e instituciones. En el caso de los Ayuntamientos, asumir con recursos propios las necesidades en servicios e infraestructuras municipales es prácticamente imposible. Por eso, se ha convertido no solo en una oportunidad, sino casi en una obligación optar a las ayudas económicas o programas que, viniendo de otras instituciones, pueden suponer una inyección para nuestras arcas municipales.

Este ha sido el caso de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, a través de los que Alcalà-Alcossebre recibirá 3 millones de euros para invertir en proyectos relacionados con el turismo y la sostenibilidad.

Contamos así con los fondos necesarios para desarrollar proyectos que van a hacer avanzar nuestro municipio: una zona lúdica natural en las puertas de la Serra d’Irta, el inicio del bulevar Alcalà-Alcossebre, la mejora del centro urbano de Alcossebre o acciones de eficiencia energética en edificios municipales son algunos ejemplos.

Pero no nos engañemos: aquí nadie regala nada. Que Generalitat, Gobierno y Unión Europea autoricen la llegada de estos fondos a nuestro municipio no es un regalo, es que nos lo hemos trabajado mucho. Estos fondos que, no lo olvidemos, reparte Europa para paliar el desastre económico provocado por la pandemia y ahora por la debacle económica mundial, van a parar a los municipios que presentan candidaturas preparadas y solventes. Como la nuestra.

Otro ejemplo es la ayuda del Plan Conviure de la Generalitat para rehabilitar la antigua Casa del Metge como recurso cultural, social y turístico. La gestión para optar a esta ayuda y obtenerla es mérito del Ayuntamiento: por contar con un Plan Reviu que nos marcó esta actuación como muy interesante, creer en ella y presentarla al Plan Conviure. Y dicho sea de paso, la ayuda obtenida solo nos sirve para empezar y, además, toda la tramitación y ejecución del proyecto solo dependen del Ayuntamiento.

Estas ayudas, no lo olvidemos, se obtienen por concurrencia competitiva. Se valoran todas las presentadas y se otorgan a las que logran mayor puntuación. Y los fondos que se destinan, los miles de euros que llegan a nuestro municipio, no son propiedad de los partidos que gobiernan la Generalitat. Son de todos los valencianos. Y si algo sienta bien a nuestro pueblo es tener un Ayuntamiento que trabaja para obtener proyectos potentes, que exprime los recursos técnicos y humanos municipales y que no deja de pasar oportunidades positivas para el municipio. Vengan de donde vengan.

*Alcalde de Alcalà-Alcossebre