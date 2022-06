Urgente e importantepara el Botànic

Un buen gestor debería tener una lista de prioridades para que lo importante no se convierta en urgente ante la inacción. Pero no es tarea fácil, si no, que se lo pregunten a los dirigentes valencianos que tienen la Comunitat en llamas, y como bomberos en prácticas andan apagando fuegos fruto de un espíritu procrastinador. Es tiempo de descuento, el reloj de campaña electoral está en marcha y saben que no han cumplido sus promesas, pero, lejos de dar la cara, siguen con su demagogia de tirar balones fuera. Entre causas judiciales, conflictos internos y luchas de poder entre socios de Gobierno, se olvidan de dar solución a los problemas de los valencianos.

Llevamos dos legislaturas proclamando que hay que acabar con la lista de espera en sanidad, con los barracones, con el sectarismo lingüístico que divide más que une, reducir el desempleo, gestionar con urgencia las ayudas a la dependencia... Pero estamos ante un gobierno populista que no avanza en lo importante, y ante tanta ineficacia y demagogia los problemas de los valencianos crecen día a día. Suscribiendo las palabras de mi compañera Ruth Merino al presidente de la Generalitat, «cuando un problema se ignora siendo importante, se convierte en urgente». Esta frase explica cómo la precaria situación laboral que viven los sanitarios en nuestra tierra redunda en la calidad asistencial al ciudadano; con meses de espera para ser atendido por un especialista, con amenazas de cerrar servicios como la UCI del hospital de Vinaròs y lo mismo en otros hospitales de referencia como el Provincial de Castellón. Algo tan vital como la sanidad debería estar en el primer puesto de prioridades si pretenden trabajar por el bienestar de los valencianos. Y qué decir, el poco interés de acabar con los barracones, cuando se gastan el dinero para colegios en comprar palacetes para autopromoción. Serà precís! *Portavoz adjunta de Cs en Les Corts