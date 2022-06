El otro día, sin ir más lejos, en la calle un zagalillo de unos ocho años, le dio un empellón a otro que iba con él y con varios compañeros. Los niños interiorizan mucho la forma en la que ven que interactúa su entorno. Es así como ese aserto aparece en todos los libros de paidología. Vi el suceso a cierta distancia y cuando llegué, varias personas mayores habían entrado en liza con la situación. Varios de los jovencillos del grupo, comunicaban a los presentes, con un innato rasgo de sinceridad, que el agresor, lo había hecho «aposta». Y la reprimenda de los adultos, llegados a la gresca, al baladrón del grupo, fue mano de santo. Tanto, que sus mismos compañeritos le hicieron el vacío y el agresor tuvo que tragarse su vehemencia y su engreimiento.

Cuando, calmada la situación, seguí mi camino, me puse a pensar en la palabra que habían mencionado los zagales para acusar al agresor: «Lo ha hecho aposta». Curiosamente, el origen de la palabra no puede tener un origen más discrepante con el significado que hogaño le adjudicamos. «Aposta», es un sintagma preposicional, lexicalizado como adverbio y alude al conjunto de caballerías que se apostaban en los caminos, en trechos de unas tres leguas, para que los tiros, los carruajes, los correos, etc, pudiesen ser renovados y no se sofocara a los rocines. Por extensión, la palabra también sirve para designar al figón, venta u hostal, en que se llevaba a cabo la sustitución del tronco. Esa acción es a la que hace referencia el vocablo como cosa hecha ineludible y a conciencia. A la posta, por narices. Absolutamente queriendo.

Cronista oficial de Castelló