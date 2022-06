En ocasiones, no demasiadas, encontramos encomiables episodios protagonizados por antagonistas políticos que son motivo de positiva reflexión y lección de vida. En los tiempos actuales, plagados de analfabetos funcionales, no resulta nada fácil que la convergencia de ideas en beneficio de la sociedad supere el muro demasiado infranqueable del sectarismo. Estos días hemos vivido una de esas beneficiosas excepciones de higiene política, en el camino de la verdadera libertad inspirada en el reconocimiento del adversario. Pepe Pascual, labrador conservador y exconcejal del PP, ha recibido merecido homenaje gracias a la iniciativa de Fernando Navarro, portavoz de Podem y concejal de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Castelló. Pascual y Navarro están en las antípodas de la política, pero coinciden en métodos de sostenibilidad y economía circular para acometer la ardua tarea de salvar el campo y sus gentes, ahora mismo en la UCI.

Conozco personalmente a Pepe Pascual, con él compartí ocho años de trabajo en el equipo de José Luis Gimeno, el alcalde más votado de la historia de nuestra democracia, con cuatro mayorías absolutas. Pepe es un sabio del sector agrario, un adelantado que supo trasladar sus ideas avanzadas a un colectivo caracterizado por un prudente inmovilismo. Gracias a su preparación técnica y honradez de hombre de bien logró convencer a los agricultores castellonenses de la necesidad de incorporar el riego por goteo, para bien de los propios cultivos y la racionalización de los recursos hídricos, redundando en beneficio del medio ambiente. Después, de la mano de Pepe, fueron llegando otras eficientes medidas desde su puesto de presidente del Sindicato de Regantes y miembro de la Cámara Agraria, aplicando sin propaganda, pero con hechos tangibles, prácticas altamente positivas para el agro. Medidas tales como la vuelta al abono orgánico en respuesta al deteriorado estado de las zonas de cultivo y acuíferos, muy afectados por la utilización de fertilizantes químicos. Así, un veterano conservador y un joven de izquierdas cabalgan juntos, aunque solo sea en el reto necesario de salvar las huertas, las marjales, o sea, nuestro ecosistema y contribuir a frenar el cambio climático, el gran cáncer del planeta Tierra.

Sabio de la agricultura local

Pepe Pascual resulta ejemplo palmario de que la sabiduría no entiende de etiquetas, demostrando que desde posiciones conservadoras el espíritu ecologista es una fructífera realidad con hechos tangibles. Las declaraciones de buenas intenciones y los discursos floridos de nada valen sin la acción. Pepe, nuestro sabio de la agricultura local, con su trabajo hace posible la petición del secretario general de la ONU, António Guterres, que en los dos últimos años no ceja de repetir: «Traigan planes para el clima, no discursos». El pasado 4 de abril los medios de comunicación nacionales e internacionales se hicieron eco del tercer y último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. El documento es concluyente: reclama medidas urgentes para evitar un calentamiento global extremo, lanzando la voz de alerta de que el mundo debe reducir sus emisiones de efecto invernadero a la mitad para 2030. La economía circular es nuclear en el intento de frenar el cambio climático que amenaza la supervivencia de la humanidad. Los eficientes proyectos de Pepe Pascual, hechos realidad, evidencian que todo es posible cuando el conocimiento va de la mano del sentido común y la abnegada entrega en el servicio a la sociedad. Dos diferentes cabalgan juntos. Enhorabuena, Pepe y Fernando.

Periodista y escritor