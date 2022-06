Un altre curs amb orgull

Amb el final del curs escolar a tocar, vull tornar a agrair i destacar el comportament, el treball i la dedicació de la comunitat educativa al llarg de tot el curs, perquè encara que ara pareix que tot haja tornat a la normalitat, no hem d’oblidar que durant una part del curs s’han patit situacions difícils.

L’actitud de les persones que treballen als centres educatius, de les famílies i de l’alumnat ha sigut novament modèlica i ha evidenciat que el procés d’ensenyament i aprenentatge és un servei essencial. Amb la col·laboració de tots i totes, novament ho hem aconseguit, i la clau ha sigut, sense dubte, la professionalitat del professorat i l’actitud de l’alumnat i de les famílies que han sabut adaptar-se a les dificultats.

Enguany hem renovat el Consell Escolar Municipal (CEM), format per 29 persones que representen els diferents sectors de la comunitat educativa. El CEM és l’òrgan de màxima representació de la comunitat educativa del municipi, de participació i assessorament col·lectiu, que reforça la gestió democràtica i garanteix la participació dels diferents sectors implicats en l’educació, en què es prenen les decisions de manera conjunta sobre tots els assumptes que afecten el funcionament dels centres.

Inauguració del nou carrer

L’educació és necessària en tots els sentits, a més de proveir coneixements, enriquir la cultura, l’esperit, els valors i tot allò que ens caracteritza com a persones, per això és importantíssim dotar el sistema educatiu de personal, de material i d’infraestructures necessaris per al seu desenvolupament. Des de les institucions públiques hem d’estar sempre al costat dels centres educatius. Fent un repàs a la situació de les infraestructures educatives, d’ací uns dies serà una realitat la reivindicació de la comunitat educativa per a dignificar i visibilitzar l’entrada al CEIP Josep Iturbi, amb la inauguració del nou carrer que donarà accés directe al centre, després de 19 anys des de la inauguració de la reforma del centre.

Igualment, hem de posar en valor la repercussió en el municipi d’algunes de les pròximes reformes en infraestructures educatives, obres importants a través del programa Edificant, l’IES Jaume I, i els col·les Pla d’Hortolans, Roca i Alcaide o Pare Vilallonga. Estem parlant que en pocs anys es renovaran infraestructures educatives importantíssimes per a una oferta integral a la nostra ciutat.

Ara, acabant el curs, el balanç és molt positiu, i és hora de mirar cap a endavant, sense perdre de vista el que ha passat, per tal de continuar millorant i lluitant per la qualitat de l’educació com a factor essencial de millora social, econòmica i personal. Des de l’Ajuntament, com a servidors públics, estem al costat dels equips directius, el professorat, el PAS, les famílies i l’alumnat per a garantir una educació universal, de qualitat i amb equitat.

Alcaldessa de Borriana