Querid@ lector/@, leo la entrevista que le acaban de hacer a Juan Manuel Moreno, candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, y siento vergüenza ajena. Pero mi sentimiento no es porque sea de derechas y del PP. No. Digo, simplemente, que sus respuestas encierran una forma de entender el ejercicio de la política que nada tiene que ver con la utilidad social de la política, con las soluciones a los problemas de la ciudadanía. Más bien al contrario, sus opiniones se alejan de las que pronunciaría un líder político preocupado por la calidad de la democracia y el futuro de sus tierras y gentes. Son palabras que denuncian a un espabiladillo que no afronta la compleja y dura realidad que sufre Andalucía, que no plantea ningún problema ni ninguna solución y, encima, da la impresión de que solo tiene interés por él mismo, por ganar y mantener el poder político.

Posición hipócrita y oportunista Me refiero que a pesar de que es presidente del Gobierno andaluz por Vox (el primero del PP que pactó con la derecha involucionista), dice que no ve a Macarena Olana de vicepresidenta en su gobierno, pero, al mismo tiempo, y desde una posición hipócrita y oportunista, no se opone a pactar con Vox (aclárate). Habla del milagro económico andaluz, de la mejora de la sanidad, del bochorno que le provocan las cintas de Villarejo... pero esconde que las cifras de paro superan en casi siete puntos la media española, que los municipios más empobrecidos de España siguen siendo andaluces, que la mejora en gasto sanitario (son los últimos) tiene que ver con los fondos covid que han recibido y que, diga lo que diga ahora sobre la corrupción, participó en echar a Casado por denunciar a la Sra. Ayuso y a su hermano... Un espabiladillo. Nada que ver con el líder político y social que reconoce la compleja realidad que vive Andalucía y la afronta aportando soluciones y compromiso. Analista político