Los insaciables

Hace unos días leía en la prensa la noticia de una comida en un restaurante, cuyo segundo plato costaba 500 euros (¡ha leído bien, lector!). Debió ser una comida pantagruélica, al menos por el precio cobrado. Uno de los dos comensales se quejaba, además, porque ahora iba a vivir en un apartamentito modesto de solo 400 m2. ¡Pobrecito, para él solo, se iba a perder con tanto espacio! Otro sí, digo, un traspaso de 100 millones de euros para no sé cuánto tiempo. Qué más da. Y no digamos del mundo comercial, técnico o tecnológico. Fortunas inconmensurables. Y no ascendamos a otros mundos, aunque hay excepciones.

La venta de un riñón Esto es el envés de una hoja, pero falta el haz o el reverso. También dos periódicos después --la otra cara de la moneda-- muy lejos de esta realidad ha sucedido en Afganistán y seguro que también en otros lugares. Una familia con once hijos, endeudada hasta la coronilla, no puede ni tan siquiera comer. Encuentra la solución al problema en la venta de un riñón, pero la edad del padre, que se ofrece de forma voluntaria al trasplante, no lo aconseja y, al fin, se recurre a un adolescente, uno de sus hijos, Khalid, futura promesa en el mundo del deporte. La operación se ha llevado a cabo con éxito para quien lo ha recibido y con temor para quien lo ha donado. El profesor de Filosofía José Ramón Ayllón comenta el discurso de Delibes con motivo de su ingreso en la Real Academia hablando del mito del progreso: «Si el progreso debe generar las secuelas inhumanas que observamos en nuestras sociedades más adelantadas, yo gritaría ahora con el protagonista de una canción: ¡que se pare la Tierra, quiero apearme!». *Profesor