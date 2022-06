Acabem amb el model del PP

El 28 de juny es compliran els tres primer anys de la Diputació progressista de Castelló. És, doncs, el moment idoni per a reivindicar els canvis que des del PSPV hem aplicat al si de la institució per a fer més fàcil la vida dels nostres ajuntaments. Avui, però, parlarem només de finançament.

La legislatura no ha estat fàcil, amb una pandèmia que ho ha sacsejat tot, però que no ha fet més que avalar el model de gestió socialista de la Diputació. Vos explico. Totes i tots som representants dels nostres pobles i patim de primera mà l’excés de paperassa. I hem decidit acabar amb això. És per esta raó que la nostra bandera de govern és el nou model de finançament local que hem aplicat a través del Fons de Cooperació. Ara, tots els pobles reben milers i milers d’euros per a infraestructures i serveis, per al que de veritat necessiten, sense que ningú els dicte on destinar-los. Tots, sense distincions, perquè hem tallat amb la política de marginació de municipis que aplicava el PP.

11 milions

Enguany seran 11 milions els que arribaran als nostres pobles. Este fons és el resultat de fusionar subvencions i de suplementar-ho de forma considerable amb recursos propis. És així com aconseguim tombar les barreres burocràtiques. Perquè ara reben tots estos diners d’una única transferència. Tots els municipis surten guanyant, perquè no és el mateix rebre 100.000 euros i gestionar-los directament a haver de sol·licitar 23 subvencions i després justificar-les. Eixe és el model popular que asfixiava els pobles més menuts que no compten amb suficient personal. En pandèmia ho hem agraït, comptant amb diners suficients per a ajudar els autònoms i empreses i per a reforçar els nostres serveis públics. Que haguera sigut de nosaltres amb el PP al govern durant la covid!

Amb esta quantitat, que repetisc, abans no arribava als pobles, serveis com el taxi rural estan del tot garantits. Els diners estan als ajuntaments, una altra cosa és que el PP vulga fer política d’això i escampar la idea de que les ajudes s’han eliminat.

Siga el que siga, els pobles estan contents amb el nou model socialista de Diputació. Siguen del PP, Ciutadans, Compromís o PSPV. Perquè ara sí, els pobles importen. D’altres canvis en tindrem més temps per a parlar. Ens llegim.

Portaveu del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputada provincial de Cultura