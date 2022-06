Ciudadanos de uniforme

La muchachada en París lanzó un grito rebelde y disconforme hacia la situación política que se vivía en Europa desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial: una Europa dividida en dos bloques con Guerras Frías y telones de acero; con carrera armamentística e imperialismos disfrazados de brutales dictaduras del proletariado, que se decían redentoras de la clase trabajadora; con bombardeos sistemáticos con napalm en Vietnam, y bloqueo a los cubanos y al Che Guevara argentino, convertido en enemigo público número uno del Tío Sam hasta que quedó acribillado por el mismo Tío Sam allá en Cerro Grande, en la provincia oriental de Bolivia. Parientes y vecinos del Riu Sec, aquellos jóvenes de París eran los del Mayo del 68, hace algo más de medio siglo. Y su grito juvenil, envuelto con una determinada poesía de tinte anarquista, se deslizó como aceite sobre el agua por la Europa de más acá del Telón de Acero y por los USA.

Baste un suceso, casi anecdótico, para dibujar mediante dos trazos la atmósfera política de aquellos años: en agosto de ese mismo 1968, el imperialismo soviético, junto a otras dictaduras del Pacto de Varsovia, invadieron con sus tanques Checoslovaquia, y le pusieron punto final a la llamada Primavera de Praga, iniciada por Alexander Dubcek; primavera que ensayó construir un socialismo en libertad o socialismo con rostro humano. A orillas del Moldava, en los alrededores de la catedral de San Vito, en la plaza de San Wenceslao, los pacíficos ciudadanos de Praga rodeaban los tanques ocupantes y les preguntaban a sus conductores por el porqué de su visita. Hubo muertos y heridos, y semanas más tarde un casi adolescente Jan Palach, se suicidaba rociándose con gasolina como protesta por la invasión. Pues bien, vecinos, esos días de la invasión nos dieron noticia --las emisiones en castellano desde Londres y París, e incluso los medios de comunicación del régimen de Franco en las anchas Españas-- de que el noble líder socialdemócrata sueco, neutral y pacifista, dejó en el suelo la pancarta que tenía preparada para protestar contra los bombardeos en Vietnam, y buscó una nueva para gritar contra la invasión de Checoslovaquia.

Agresión militarista

La sangre joven de entonces, hoy con canas o calva, miraba de soslayo los tanques, las bombas y todo tipo de agresión militarista. La muchachada de hace varias décadas tatareaba con gusto la letra del cantautor galo Georges Brassens y su Mala reputación: «Le jour du quatorze juillet/ Je reste dans mon lit douillet./ La musique qui marche au pas/ cela ne me regarde pas». Versos que luego tradujo y cantó con acierto nuestro Paco Ibáñez: «Que la música militar/ nunca me supo despertar».

Los tiempos y la realidad cambiante, sin embargo, hacen mudanza en nuestras ideas, si no tenemos el cerebro sólido como la noche o más duro que el pedernal. La Suecia socialdemócrata y neutral llama a las puertas de la OTAN sin ser militarista; se rearma. Otro tanto hace Finlandia sin tradición militarista o armamentística. Intentan prevenir las agresiones posibles a su ciudadanía. Y aquí, junto al Riu de Sonella, por donde Onda, Carmina Ballester, que anda por donde el centroderecha emparejaba a nuestros soldados con las tareas cívicas que realizan en épocas de pandemias, dolor y espanto; o los emparejaba con la protección del territorio y la naturaleza; apagando los nefastos incendios forestales; y los emparejaba, y es fundamental, con la defensa de nuestro orden constitucional, un orden que, a pesar de no ser perfecto porque la perfección no existe, nos sitúa en la órbita de pueblos libres y en democracia. Los tanques y los fusiles, vecinos, no son guapos, son un mal necesario. Si tienen la oportunidad, pregúntenle a este respecto a algún conocido sueco, finés o alemán. Los alemanes, por cierto, denominan a sus soldados en la Constitución «ciudadanos de uniforme».