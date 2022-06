No és broma

Més d’una vegada ens hem preguntat si allò que ens explicaven era de veres o una broma. Com diuen, la realitat supera la ficció i per desgràcia anem a la carrera perquè el cinema o les series, que ara tot són series, és queda curt quan a les conseqüències del canvi climàtic, unes conseqüències més que terribles si seguim fent com si no passarà res.

I és que encara que la majoria de nosaltres tenim clar que el canvi climàtic és una realitat, hem d’insistir en què anem a fer davant d’eixa realitat, com ens anem a adaptar, com ho podem mitigar o com afrontar les diferents conseqüències. I ací, amics i amigues, la cosa canvia. Les polítiques valentes que alguns impulsem i fem realitat és topen amb discursos enllaunats, que tenen més a veure en propostes cap a la galeria, que en les transformacions radicals que hem d’organitzar ja. En poques paraules, encara hi ha massa «que sí, però no» en aquelles persones que som conscients de l’existència del canvi climàtic.

I és que als «que si, però no» que hi haja una dreta negacionista del canvi climàtic els va molt bé. Així poden netejar la seua consciència. Perquè clar, jo no faig res, però com a mínim sóc conscient i pitjor era el primo de M. Rajoy. I així poden procrastinar les seues responsabilitats i les decisions que cal prendre per mitigar les conseqüències que ja estem vivint. Unes decisions que en el cas de l’administració pública local és bàsicament on destinem els recursos humans i econòmics, i canvis en ordenances municipals.

Exposició al voltant del canvi climàtic

Davant d’aquesta insistència de negar l’evidència, la Conselleria de Transició Ecològica ha fet una exposició al voltant del canvi climàtic que la Diputació hem dut a la ciutat de Castelló. Un exposició que no sols explica científicament que està fent la humanitat al clima i el planeta, sinó ens dona una imatge de les conseqüències que tindrem, que no sols afectaran l’oratge, sinó també al sector primari i a la salut de les persones. Per no parlar de com els models econòmics productivistes, que han explotat recursos com si el planeta fora infinit, basat en el «usar y tirar». Quan, evidentment, el planeta no és infinit, i estem gastant els recursos naturals per damunt de la capacitat de regeneració que té el planeta, i ens estan portant a una situació insostenible que cal revertir.

L’exposició assenyala aquelles polítiques que s’han d’anar implementant. Polítiques d’economia circular; de foment de l’agrocompostatge front a fitosanitaris derivats del petroli; potenciar la mobilitat sostenible, el transport públic i la mobilitat elèctrica front als vehicles més contaminants, és a dir, una bona xarxa de ferrocarrils i trens i tenir temps i no vols per totes bandes; polítiques de reutilització i abastiment d’aigua, o d’eficiència energètica. En poques paraules tot allò que Compromís treballem en l’Ajuntament i la Diputació de Castelló com eixos centrals per fer front al canvi climàtic.

El que ve no és una broma. Si no ho fem nosaltres d’una manera justa i valenta, els que volen fer negoci de tot, continuaran malbaratant de manera insostenible els recursos limitats que tenim, i això no ho hem de permetre perquè serà molt injust per a la nostra població.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i Diputació de Castelló