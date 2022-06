Querid@ lector/@, el PSOE y el PP han tumbado en la Mesa del Congreso de los Diputados la proposición de ley del PNV para limitar la inviolabilidad del rey. Es decir, el PNV buscaba, con buen criterio, que la inviolabilidad del rey se mantuviera para los actos en los que ejerce de jefe del Estado, pero no para lo que pueda hacer en su vida privada. Proponían que, en el futuro, amparándose en la inviolabilidad no se pueda repetir ni archivar sin responsabilidad todo eso del enriquecimiento y fraude fiscal de Juan Carlos. Pero a pesar de que las razones del PNV las comparten casi todos, aparecen los letrados del Congreso y cumpliendo con su obligación dictaminan que al estar ese exceso de inviolabilidad en la Constitución, solo se puede limitar con una remodelación de la Constitución. Circunstancia esta que aprovechan PSOE y PP para no limitar la inviolabilidad del rey.

Chapuza jurídica La cuestión es que entiendo la actitud de todos menos la de la derecha. Lo de los letrados está claro, no avalan una chapuza jurídica que pesaría sobre su expediente y conciencia. Para el PNV la explicación es fácil: como no se va a renovar la Constitución porque al negarse el PP no se cumplirá con las 3/5 partes exigidas, optan por otra vía: «Al fin y al cabo estamos todos de acuerdo y, además, en esta cámara ya se ha hecho más de una chapuza jurídica». Incluso es comprensible lo del PSOE y del PP (como partidos de gobierno) de no ir en contra del dictamen jurídico. Lo que no es apropiado ni entendible es lo que añade el PP, eso de que la Constitución es intocable. Y es que ayer, a pesar de que Franco consideraba a una parte de los españoles como enemigos, la derecha decía que el franquismo era intocable. Ahora, cuando debemos adaptar la Constitución a la evolución de la vida, la derecha dice que la Constitución es intocable. Suena feo, a inmovilismo poco fecundo. Analista político