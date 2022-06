La lliçó dels xiquets i xiquetes

Aquestos dies en les diferents etapes educatives està acabant el curs escolar 2021-2022, un curs on hem d’extraure lliçons per a la vida. I la primera, la més important, la que ens han donat especialment els xiquets i les xiquetes. Uns xiquets i xiquetes que han sigut tot un exemple de comportament davant les restriccions i dificultats que portava la pandèmia i el curs, i que han acabat ensenyant-nos els seus somriures quan van llevar les mascaretes. L’alumnat, el professorat, personal no docent, els pares i mares...Tots i totes han tornat a donar exemple en un curs molt dur, que començava complicat i que ha acabat recuperant pràcticament la normalitat.

El curs va començar de nou amb moltes restriccions a tots els centres educatius. Aules confinades, mascaretes, distàncies al pati, sense activitats extraordinàries, i amb un procés de vacunació en l’escola que va suposar un gran esforç, però que va ser tot un èxit. Un curs que ha acabat recuperant l’essència quan s’han llevat les mascaretes, l’alumnat ha pogut ajuntar-se de nou als patis, han tornat les activitats escolars, les excursions, els festivals, les exposicions, les curses solidàries... el fi de curs.

Volguera en aquest punt posar en valor també el treball del professorat i personal no docent, que una vegada més ha sigut magnífic. A més, també reconèixer la importància de la nostra educació pública, un valor que cal preservar i pel que treballe, ja que crec en una educació pública, i de qualitat com la que tenim a Almenara. I així es demostra en la nostra Escola Infantil Municipal, que gestiona directament l’Ajuntament d’Almenara, però també a l’escola i a l’institut on es fa una gran tasca que cal reconèixer.

En aquest apartat també volguera fer un apunt especial per al nostre Centre de Formació de Persones Adultes Paulo Freire, que ha tornat a ser tot un exemple. Malgrat les dificultats i les restriccions inicials ha realitzat una gran oferta de cursos tant reglats, com no reglats. Un centre que a més, també ha tingut un espai per a la solidaritat, i que ha apostat per obrir les portes als refugiats de la guerra oferint les classes d’espanyol per a ucraïnesos i ucraïneses.

Festes finals

Ara toca rematar el curs, fer les festes finals, i donar les notes. Un curs, al que jo li posaria un excel·lent. Ara toca desconnectar, però a la vegada recarregar piles cara al proper curs que començarà el 12 de setembre i per al que ja estem treballant des de l’Ajuntament junt als diversos centres educatius, carregat d’activitats per a seguir fomentat l’educació, la cultura, els valors. I treballarem per a posar a punt les instal·lacions.

Ara, amb el somriure recuperat, toca descansar i carregar energies per a un futur més que apassionant, un futur que comença amb l’educació dels nostres xiquets i xiquetes, una educació que a Almenara, és pública... i de qualitat.

Alcaldessa d’Almenara