Oropesa es futuro

Tengo muy presente que una de mis prioridades como alcaldesa debe ser mirar al futuro, sentar las bases de la Oropesa que vendrá e ir más allá de los proyectos o cambios que caben en una legislatura. Por supuesto que hay que solucionar los problemas inmediatos y aquellos que llevan retrasos inaceptables, pero no es menos importante abandonar de tanto en tanto la senda del cortoplacismo. Quizás no tenga el mismo rédito político que la actualidad, pero si olvidamos sembrar las semillas del futuro... no habrá cosecha. Por eso me siento enormemente feliz que, nuestra agenda diaria, pase por proyectos de innovación y proyección. En definitiva, de futuro.

El primero de ellos es haber sido galardonados con el título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación para reconocer el compromiso y la apuesta que han demostrado por la investigación, el desarrollo y la innovación. Se trata de una distinción creada por el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2020 y que nos permite pertenecer a la Red Innpulso. Foro de encuentro y de definición de políticas locales innovadoras. Un logro que casa a la perfección con la inminente puesta en marcha del esperado Centro Territorial de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CTI+D) en colaboración de la cátedra de la UJI de investigación de materiales, especialmente cerámicos. Ideas de negocio Por si fuera poco, escribo estas líneas mientras asisto a la inauguración del Congreso Internacional Web 3.0 Congress, organizado conjuntamente con Alejandro Hernández, de la Agencia de Márketing y NFT Vivatopia, y David M. Calduch, fundador de SSi Social Selling Institute. Congreso volcado con la innovación y el desarrollo digital del tejido empresarial y turístico del municipio, en estrecho vínculo con la búsqueda de nuevas ideas de negocio. Creo que a nadie se le escapa que esta apuesta por el futuro no es fruto de la casualidad. Detrás de ella hay meses de trabajo silencioso e ilusionante. Todo acaba dando sus frutos y Oropesa del Mar estará en la parrilla de salida de la innovación a nivel provincial. Cuento con vosotros para seguir sembrando juntos el futuro. No puede haber mejor semillas ni tierra más fértil. Alcaldesa de Oropesa del Mar