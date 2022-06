Por un Sant Rafael del Riu seguro

Este 2022 es un año gobernado por las decisiones necesarias para sobrellevar las estrategias mundiales que asfixian a la mayoría de los ciudadanos en nuestro país. La resiliencia tras el covid-19 quedó atrás y ahora vivimos momentos de incertidumbre a nivel global y local, donde los posicionamientos políticos han de ser claros, con un solo objetivo, ayudar a fortalecer a la ciudadanía.

Con estas palabras lo que trato de decir es que no debemos bajar la guardia, ser profesionales a la altura de las circunstancias y necesitamos trabajar muy en serio evitando discursos absurdos como hemos visto últimamente con el PP, creando incertidumbre y pánico innecesario entre la población. No estamos aquí para esto. Estamos para solucionar problemas, no para generarlos.

Como Partido Socialista, estamos dando apoyo a la mayoría de los proyectos de nuestro Ayuntamiento en Sant Rafael del Riu, cosa que se valora positivamente, y nuestras dudas siempre surgen en las formas de ejecutarlos. Aun así, seguimos exigiendo sin pereza propuestas que hemos hecho desde el principio de legislatura.

Seguridad

La seguridad ha de ser un pilar fundamental en el trabajo del día a día del Ayuntamiento. Es uno de nuestros ejes de trabajo y llevamos años pidiendo que se arregle el parque infantil, junto con la seguridad vial. Las condiciones, aun siendo un parque nuevo del 2019, dejan mucho que desear. Las gomas se separan, los juegos están rotos y no hay vallas de seguridad para que los niños no puedan salir del parque. La respuesta del Ayuntamiento ante estas propuestas es: «Los niños son responsabilidad de los padres». Y la responsabilidad de la infraestructura y las condiciones óptimas de este, son del Ayuntamiento.

Portavoz del PSPV-PSOE de Sant Rafael del Riu