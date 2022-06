L’orgull de ser i d’estimar

Cada mes de juny es commemora arreu del món l’Orgull LGTBi+ per reivindicar la igualtat de drets i la dignitat per a aquest col·lectiu de persones que encara avui en dia pateixen discriminacions i menyspreus pel simple fet de ser com són. D’uns anys ençà, i gràcies a l’aprovació de les lleis valencianes del Dret a la identitat i expressió de gènere i la Llei d’igualtat LGTB+, promogudes per la Conselleria de Polítiques Inclusives, el País Valencià ens hem posicionat al capdavant de l’Estat en matèria LGTBi+. Però, indiscutiblement, cal anar més enllà i aprovar la Llei Integral Trans i d’Igualtat Social i No discriminació de les persones LGTBi que replegue les qüestions de competència estatal.

L’àmbit municipal és l’espai més proper a la ciutadania i, per això, els municipis juguem un paper fonamental en la visibilització d’aquest col·lectiu i en la lluita contra la discriminació i per la seua integració plena a la societat. Són moltes les localitats que han creat Plans Municipals LGTBi o han posat en marxa mesures per promoure el respecte a la diversitat i eradicar la LGTBifòbia. Dissortadament, aquest no és el cas de Vila-real, on la bandera LGTBi no es penja al balcó de l’Ajuntament des de l’entrada de l’ultradreta a la institució municipal. Però, a més d’això, mentre altres localitats com Castelló, Borriana o València preparen activitats al voltant d’aquesta data, l’Ajuntament de Vila-real continua limitant-se a penjar la bandera a la casa dels Mundina.

Compromís per Vila-real pensem que ara més que mai cal implicar-se i prendre mesures per frenar l’onada d’intolerància cap a aquest col·lectiu perquè totes i tots puguem viure amb llibertat per ser com vulguem i estimar a qui vulguem.

Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real