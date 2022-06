Solemnitat del Corpus Christi

Aquest diumenge celebrem la solemnitat del Cos i de la Sang del Senyor. Jesús, la nit que havia de ser entregat, va fer per primera vegada allò que nosaltres fem quan ens apleguem per a la celebració de l’Eucaristia: agafà el pa i dient l’acció de gràcies el partí, el donà als seus deixebles i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això, per celebrar el meu memorial» (1Co 11,23-24). Quelcom semblant va fer amb el Calze ple de vi. Aquest gest del Senyor és un signe de generositat amb els seus deixebles, que ens ha de moure a l’agraïment pel regal que ens ha fet de la seua amistat, donant-se en el sagrament de l’Eucaristia i quedant-se amb nosaltres.o agraïm i ho proclamem, perquè els cristians mai podem deixar d’anunciar al món l’amor de Crist que es manifesta en aquest sagrament.

A l’Evangeli escoltem enguany la multiplicació dels pans amb els quals el Senyor alimentà una gran gentada. Jesús mana als deixebles que donen de menjar a la gent. Ells es queden sorpresos: ¿qui són ells, que únicament tenen cinc pans i dos peixos per a donar menjar a tanta gent? Però el miracle es produeix: Jesús fa que allò que sembla poc es multiplique. La festa del Corpus és també el dia en què els cristians fem la nostra aportació a Càritas. Per això avui ha de ressonar en els nostres cors d’una manera especial aquesta indicació del Senyor: «doneu-los menjar vosaltres mateixos». El Senyor ens invita a donar menjar i beure als famolencs i assedegats; a procurar dignitat al qui no té amb què vestir-se, o un lloc on dormir o ser enterrat dignament; a compartir els sofriments dels malalts i dels qui estan a la presó; a manifestar la nostra estima als altres pregant per ells; a acompanyar a les persones ensenyant a qui no sap, aconsellant a qui necessita una paraula de llum en la seua vida o corregint amb amor a aquells que per la seua forma de viure es fan mal a si mateixos o als altres; a perdonar les ofenses; a suportar amb paciència els defectes del proïsme. Bisbe de Tortosa