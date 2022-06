Juny, diversitat i conciliació

Hi ha qui prefereix vore la vida tenyida de gris, o de verd apagat, tant se val! A Compromís, preferim posar-li color, somriures i balls. Tenim clar que si no podem ballar i somriure, no és la nostra revolució. La de les coses senzilles. I en això estem encara que vinguen temps de tempesta… que les penes són menys penes si es passen rodejada de gent que estimes o amb qui comparteixes projecte polític, o senzillament gent que, com tú, comparteix la idea que la vida és més bonica si la pintem de colors i afrontem amb un somriure i la cara ben alta les adversitats. I és que la vida no és fàcil i menys quan treballem per millorar la vida de la gent al seu dia a dia. I ho fem honestament però plantant cara a l’statu quo, al conformisme, a les arrels d’un model que no té per què ser així, ja que, al remat, el construïm entre totes i tots.

I parlant de colors, arribem al mes de juny, en el que imperen tots els de l’arc de Sant Martí i en el que l’arribada de l’estiu i l’augment de les hores de sol i les vacances fa que visquem més intensament. És el mes en què des de 2016 a Borriana, el departament de Cultura i Igualtat, promovem les jornades Celebrant la Diversitat per abordar i celebrar els drets de les persones LGTBIQ+. Enguany a més, ho fem sabent que avancem en el Pla d’Igualtat Municipal, aprovat, tot i el partit de la ultradreta, el passat agost i que contempla una mesura específica en aquest sentit.

També ho fem conscients de la seua necessitat vist l’augment d’agressions per lgtbifòbia i de discursos contraris, conscients que a Borriana encara hi ha gent que té por de mostrar-se com és però cada volta en som més les que vindiquem una ciutat per a totes. A la Festa de les Famílies, fórem moltes i ben diferents les que ens vàrem trobar acollides i vam fer xarxa gràcies a la iniciativa ciutadana a la qual aquest Ajuntament havia de donar suport. En aquesta línia treballem també per abordar una altra qüestió que, ara que arriben vacances escolars, preocupa a tantes famílies: la conciliació. Ho fem gràcies al Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat i la Conselleria d’Igualtat dotat amb 172.000€, però també per aterrar altra mesura del Pla d’Igualtat.

A Compromís ens desvetllem per coses senzilles com que la nostra família siga lliure i puga tindre temps per viure. Per això mentre estiguem, lluitarem perquè Borriana siga un lloc millor per a totes les famílies, celebre la seua diversitat i diga NO a la lgtbifòbia.

Regidora d’Igualtat i Polítiques Inclusives a Borriana