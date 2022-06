Tot i la calor que patim estos dies, el motor que meneja el poble des de fa més d’una dècada no para. De manera que està tot en marxa per tal d’encarar l’últim trimestre en condicions òptimes, a la vila de Betxí.

L’artèria principal de la població, l’avinguda Primer de Maig, ja està embastada i ben embastada, fins al punt que ja s’entreveu el carril bici subvencionat per la Unió Europea que anirà de sud a nord del poble, passant pel que serà la renovació integral de la zona de la palmera, un racó fins fa uns mesos degradat amb un gran potencial que traurem a llustre en les pròximes setmanes.

Una avinguda que desemboca a la Cambra Agrària per un costat, edifici per al qual hem sol·licitat una ajuda d’1,2 milions per reformar-la íntegrament i crear un potent nucli de treball agrícola i el merescut museu del Transbetxí. I una avinguda que, a l’altre costat de la vorera, acull el Palau, que està acabant de posar a punt el Teatre Modernista que, sense dubte, serà un referent cultural. De forma paral·lela, també hem començat una nova fase sufragada dins del programa 1,5% que embellirà el pati renaixentista i acabarà la façana principal que dona a la plaça Major.

Justament en eixe indret, tenim l’actual Ajuntament que, en pocs dies, iniciarà les obres per tal de fer-se completament accessible amb la construcció d’una rampa reglamentària i, per fi, amb la instal·lació d’un ascensor.

Més a l’oest, les obres estan acabant l’actuació d’ Edificant al col·legi Cervantes-Dualde que tindrà, entre d’altres, un pati coeducatiu, al costat de l’edifici Esther Franch que ha encetat la reforma integral de les últimes aules que quedaven per poder ser utilitzades per la Unió Musical i d’altres entitats i associacions locals.

Com he dit, la calor no ens atura, ens empeny més per deixar les coses preparades per tal que, quan tornem de vacances, el poble haja experimentat un nou canvi important. I una vegada més, un canvi per a bé.

Alcalde de Betxí