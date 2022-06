Cuidar al corriol camanegre

La platja del Serradal de Castelló és el segon punt de major riquesa ambiental de l’ecosistema litoral de tota la província després del Parc Natural del Prat de Cabanes Torreblanca. No sé quants llocs de treball genera, i m’importa poc, perquè la biodiversitat és més important que els càlculs econòmics a curt termini, perquè (i sembla mentida tindre-ho encara que dir) sense conservació de la biodiversitat tampoc hi ha economia a llarg termini, perquè directament no hi ha supervivència per a les persones.

Ahir mateix vam organitzar una formació amb SEO Bird Life per a les persones que participen del voluntariat per vigilar ambientalment la platja del Serradal durant les setmanes de nidificació del corriol camanegre, una au en perill d’extinció que habita les nostres platges i que precisament ha vist reduïda la seua població per efecte de la pressió urbanística sobre els nostres litorals, i encara vam haver d’aguantar que un dels empresaris que habitualment rep concessions per a l’explotació de les nostres platges es mofés d’eixa activitat. I no és la meua intenció generalitzar, perquè sóc conscient que també el nostre empresariat vinculat al turisme a poc a poc està augmentant la seua preocupació per reduir l’impacte de la seua activitat sobre el territori, i és de celebrar. Però les administracions no estem sent capaços d’acompassar els avanços en els discursos públics de polítiques que transformen la nostra gestió de l’entorn, perquè encara la balança entre economia a curt termini i economia a llarg termini i conservació ambiental es decanta massa voltes del costat dels que encara frivolitzen sobre les qüestions mediambientals.

Nit de Sant Joan

Este dijous el Serradal viurà la primera nit de Sant Joan des que està classificada com a microreserva de flora i el corriol, la primera des que està catalogada com a espècie en perill d’extinció pel Llibre Roig de les aus. Haver avançat quinze dies l’explotació de les platges amb una excepció del Pativel no els ajudarà gens. Esperem que la ciutadania estiga a l’altura dels reptes ambientals del segle XXI i no hagem de lamentar una nit dolentíssima per a la nidificació en el tresor del nostre terme. Cuidar al corriol camanegre, i al medi ambient que hem heretat i que habitem en el seu conjunt, no pot continuar sent una qüestió secundària.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló