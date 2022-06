Avancem contra el cotonet

Amb la preocupació de la problemàtica afegida que suposa la plaga del cotonet per al sector citrícola, un sector fonamental en el desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat que ens ha tret cíclicament de les pitjors crisis econòmiques, totes les persones i institucions hem d’unir esforços en la lluita contra una plaga que està fent estralls en la nostra agricultura.

Aquesta setmana Borriana ha presentat una iniciativa que amplia la batalla biològica per a combatre una de les plagues més importants que afecta i ha afectat la citricultura valenciana, especialment a la Plana, el cotonet de Sudàfrica.

Es tracta de la inauguració d’un insectari en la Cooperativa Agrícola Sant Josep de Borriana, organisme encarregat de la seua construcció i manteniment amb l’ajuda del consistori, de la mà de la Regidoria d’Agricultura, que permet realitzar soltes de cryptoleamus en el període de floració, un insecte depredador natural del cotonet. L’insectari és fonamental per a «seguir avançant en la lluita biològica, ja que amb aquesta iniciativa es pot dur a terme la cria d’insectes útils per a combatre les plagues de manera natural en benefici de l’agricultura».

Representants de la Diputació, de la Conselleria d’Agricultura i l’equip directiu de la Cooperativa, entre d’altres, no es van voler perdre l’esdeveniment. Des de la Regidoria d’Agricultura s’han destinat 15.000 euros per ajudar la Cooperativa en la construcció i manteniment de l’insectari. Perquè hem volgut donar suport a una mesura que pot beneficiar a tot el terme municipal de Borriana i especialment als llauradors que pateixen directament la minva en la collita. A més, considerem que el treball conjunt entre l’Ajuntament i la Cooperativa té com a objectiu afavorir la lluita natural contra les plagues.

Escassos controls de la fruita

Però la lluita contra el cotonet no arriba només des dels ajuntaments; per part seua, la Diputació també ha col·laborat econòmicament en la construcció de l’insectari de Borriana i la Generalitat ha facilitat les larves dels insectes depredadors del cotonet, cryptoleamus. Des de les institucions s’han d’impulsar mesures per a pal·liar una plaga que no han creat els nostres agricultors i que ens ha vingut de fora pels escassos controls de la fruita que existeixen en països tercers, especialment als Països Baixos. La participació les institucions ha de materialitzar-se en ajudes i en programes per a poder lluitar contra les plagues al·lòctones. Per part nostra, des del consistori continuarem donant suport a totes les iniciatives que suposen una millora de la citricultura borrianenca.

Vull animar les institucions, organismes i col·lectius agraris a seguir treballant junts per a dur endavant la nostra citricultura i ajudar els nostres llauradors i les seues famílies, perquè volem que l’agricultura continue generant riquesa i contribuint a la construcció de la Borriana del segle XXI i, entre tots, també poder garantir un futur digne per al sector agrícola.

Alcaldessa de Borriana