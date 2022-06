Algunas interpretaciones provocan

Querid@ lector/@, se han celebrado las elecciones andaluzas y, salvo algún detalle, más de interpretación que de resultado, no hay nada destacable que no estuviera dentro de lo reflexionado. Incluso digo que la mayoría absoluta del PP era conocida porque una semana antes la abrió como posibilidad el CIS de Tezanos. Todo lo otro también estaba claro y no albergaba dudas: Ciudadanos desaparecería, el PSOE comenzaría su viaje por el desierto, la izquierda de Yolanda-Nieto y Teresa Rodríguez al presentarse en dos candidaturas y con desavenencias no recogería más allá de lo propio y, los de Vox y Olona, no irían a menos.

Sin embargo reconozco que algunas interpretaciones de los resultados de estas elecciones me provocan. Por ejemplo, me parece poco meditado y poco aconsejable por ser asunto peligroso, presentar los resultados de Olona y Vox como un frenazo, como una especie de derrota. Otra cosa es, y eso tiene sentido, reconocer que no han sacado lo que anunciaban y, además, la mayoría absoluta del PP puede colaborar a que no influyan tanto al no ser imprescindibles para gobernar. Pero están ahí, han ganado presencia en Andalucía y, el mismo día en Francia. Entre otros motivos, y esto no hay que perderlo de vista, porque más allá de que Vox pueda representar algo de franquismo y de involución, es un voto que se alimenta de la desigualdad, de un consenso que es renuncia, de la injusticia, de que el partido de los pobres y de los ricos defienden lo mismo... El papel de Feijóo Por cierto, tampoco admito, porque es un análisis que surge de la mamonería y, en consecuencia, no es fecundo ni para las personas ni para la organización por estar lejos de la condición esencial de la política, de la realidad, que esta victoria es el resultado del influjo de Feijóo. Yo diría que en época de incertidumbre la estabilidad y la experiencia de los que están en los gobiernos pueden ser determinantes. Analista político