Querid@ lector/@, cuando escribo este corto ya es público y notorio que ha dimitido Mónica Oltra, la vicepresidenta portavoz del Consell y líder de Compromís. Momento este en el que si todo fuera normal yo debería decir eso tan manido de: «Como debe ser», «como está mandado». Pero no es así, en estos últimos tiempos y por desgracia, hemos visto políticos que imputados o no se han atrincherado hasta poner en peligro el valor de la política, destrozar su dignidad y, casi peor aún, el prestigio y buen nombre de estas tierras, de sus gentes y de las nacientes e imprescindibles instituciones de autogobierno que ocupaban.

Tres casos de libro

Me refiero, cómo no, a tres casos de libro, a tres presidentes del PP, a Zaplana, a Olivas y a Camps. ¿Qué, qué? Por lo tanto, ahora y aquí, en el histórico Reino de Valencia, conocido en la época contemporánea como País Valencià y denominado en el Estatuto de Autonomía como Comunidad Valenciana, decir que Oltra al ser imputada ha presentado su dimisión ya es una actitud que, sin cuestionar si es culpable o inocente, eso lo decidirá la judicatura, señala diferencia con los otros pájaros y permite decir, con razón demostrada, que de momento no todos son iguales. En cualquier caso, ella misma, con sus permanentes críticas a todo lo que ha representado la corrupción del PP en el País Valencià, es la que ha puesto el nivel de su obligación ética. Por lo tanto, si quería ser coherente y salvar al Consell y al proyecto político, tenía que dimitir, y así lo ha hecho.

Por cierto, según mi criterio le ha sobrado una fiesta. En cualquier caso, quien ha estado en su papel es el Molt Honorable President Ximo Puig. Teniendo conciencia de que el Consell es una coalición, ha sabido insinuar su postura sin confrontarse, dejar que lo que iba a pasar no apareciera como una imposición sino como la libre decisión de su socia.

Analista político